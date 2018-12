Více vlaků v noci, nový dopravce. Od neděle se mění jízdní řády kolem Prahy

V metropoli a okolí posílí železniční doprava. Praha i Středočeský kraj objednaly více vlaků než dosud. Projeví se to například v posílení nočního spojení nebo protažení takzvané městské linky z Roztok až do Hostivaře. Vlaky a autobusy začnou od neděle jezdit podle nového jízdního řádu. Jeho letošní změna v Praze je u vlaků jedna z největších v historii: Praha objedná, měřeno najetými kilometry, o osm procent více dopravních výkonů než dosud.

Po Praze bude nově možné jezdit každý den po městské lince z Roztok až do Hostivaře. Dosud ve všední dny končily vlaky v Libni, nově budou jezdit do Hostivaře každý den. Změnou je i dopravce na trase: Arriva. Ta nasadí na spojení motorové vozy, které sice mají wi-fi, ale nejsou nízkopodlažní. Během roku mají být nasazeny nízkopodlažní soupravy. Nyní na trase jezdí regionovy Českých drah, během roku skončily na lince legendární žabotlamy.

Přibude také nočních spojů. Nově se zavádí odjezd v půl třetí ráno o víkendu také na trasu S6 z Prahy do Berouna přes Rudnou, nový je každodenní půlnoční vlak do Milovic. Kvůli stavebním pracím nepojedou rychlíky z Prahy do Nymburka přes Lysou nad Labem, ale Poříčany.

Jednodušší by mělo být i dojíždění do Prahy vlakem. Praha a Středočeský kraj nově objednaly ještě spěšné vlaky z Kutné Hory a Benešova. V případě Benešova ale dojde k mírnému zhoršení, protože z trasy naopak zmizí komerční vlaky Arrivy. Vlaky budou elektrické, čtyřikrát denně pojedou ráno ve špičce do Prahy, odpoledne z Prahy.

Vlaky do Říčan každou čtvrthodinu

Na trase z Prahy do Benešova dojde ještě k posílení osobních vlaků linky S9, do Říčan budou jezdit vlaky po čtvrthodině. Kvůli vysoké poptávce začnou jezdit také vlaky linky S7 z Berouna do Českého Brodu ve většině případů zdvojené.

Nových vlaků se mají dočkat cestující na lince S34 z Masarykova nádraží do Prahy-Čakovic, kde má během příštího roku nasadit dopravce KŽC Doprava modernější soupravy namísto stávajících vozů 810.