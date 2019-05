Peníze chybí i břeclavskému Domovu seniorů. „Potřebujeme zhruba milion a půl korun. Máme stále plno, poptávka je vysoká, proto doufám, že peníze přijdou,“ uvedl ředitel instituce David Malinkovič.

Na hrozící kolaps institucí upozornila asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Důvod vidí v navýšení platů zaměstnancům sociálních služeb. „Vláda rozhodne o růstu platů či různých příplatků a pak čeká, kdo to zaplatí a co se stane. Není možné se předhánět, která politická strana přidá více na úkor sociálních služeb,“ uvedl prezident asociace Jiří Horecký.



Problémem se zabývají i krajští politici. „Kraj letos dostal od vlády na sociální služby 1,4 miliardy korun. Je to o čtyři procenta více než loni, ale nestačí to. Vláda totiž zvýšila platy o sedm a zvláštní příplatky o pětadvacet procent,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.



Podle Šlapala je nejvíce zasažená právě jižní Morava. „Peníze na sociální služby totiž nedostáváme podle počtu obyvatel, což kraj poškozuje. Žije tu jedenáct procent obyvatel republiky, ale z rozpočtu nám dají jen 9,2 procent,“ řekl politik.

Opravy musí počkat

Jihomoravský kraj letos přispěl službám 220 milionů korun. „Institucím i přesto chybí zhruba 306 milionů,“ sdělil Šlapal. Společně s ostatními kraji Jižní Morava požádala vládu o zhruba dvě miliardy.



Úsporné opatření museli kvůli nedostatku peněz zavést v jevišovickém Domově pro seniory na Znojemsku. „Chtěli jsme opravit budovu a vyměnit vybavení, jelikož současné je nevyhovující. Tyto akce buď zrušíme nebo je přesuneme do příštích let,“ uvedl ředitel domova Pavel Chloupek.



S nižším rozpočtem musí vyjít i v domově důchodce v Zastávce na Brněnsku. Provozní údržby zaplatili z ušetřených peněz. „Museli jsme rozpustit naše fondy a zaplatit z nich věci, které by nám jinak hradil zřizovatel. My ve ztrátě nejsme jen díky našim úsporám,“ sdělil ředitel Jiří Altman.



Sociální služby vystačí podle krajské asociace pouze do září. „Pokud vláda neposkytne více peněz, hrozí výrazné snížení dostupnosti služeb na konci roku,“ uvedl za asociaci Martin Klika.