Jan Rafaj: Zrušením karenční doby si podrýváme ekonomiku, v Evropě je běžná

/ROZHOVOR/ První tři dny nemoci, které nejsou placené, byly kdysi zaměstnancům kompenzovány snížením zdravotního pojištění. Rozhodnutí sněmovny, podle něhož se budou znovu proplácet, těžce dopadne na firmy, což by jim měl stát nahradit. "Spravedlivé by pak bylo, aby se zpět zvýšily odvody na zdravotní pojištění pro změnu zaměstnancům," říká v rozhovoru pro Deník viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Jan RafajFoto: Deník / Pavel Sonnek

Proč vlastně jste proti zrušení takzvané karenční doby?

Karenční doba se zavedla před více než deseti lety po dlouhé debatě se všemi politickými stranami a byl to velice vyvážený systém. Příliš se nemluví o tom, že se tenkrát snížily odvody zaměstnanců na zdravotním pojištění tak, aby jim to kompenzovalo čtyři dny stonání každý rok. Zafungovalo to, snížilo to nemocnost, což svědčí o tom, že se často jednalo pouze o nemoci, které byly fingované.

Sněmovna ji přesto včera zrušila. Jaký to bude mít dopad na firmy?

My jsem teď v situaci, kdy je nedostatek lidí na trhu práce. Zrušení karenční doby ještě sníží jejich počet i počet odpracovaných hodin. To znamená, že si tím podrýváme ekonomiku. Navíc je karenční doba v Evropě běžná, má ji šestnáct států EU, takže to není nic, co by bylo asociální.

Odbory argument se snížením volných pracovních sil kritizovaly s tím, že nutíte lidi pracovat nemocné…

To je hloupost a signál toho, že jejich předáci už dlouho ve firmách nebyli. Nedovedu si představit, že před vysokou pecí nebo u montážní linky stojí někdo s vysokou horečkou. My nejsme nesociální, naopak naše firmy zavádějí řadu benefitů v podobě delší dovolené, sick days, speciální vitaminové balíčky, lázně pro zaměstnance. To je populistická lež.

Vraťme se k tomu dopadu na firmy…

Víme, že se zvýší nároky na výplatu nemocenské. Vedle toho to odčerpá z trhu práce několik desítek tisíc osob, jež budeme muset nahradit. Například přesčasovou prací nebo dovozem zahraničních zaměstnanců. A jejich nábor a zaškolení firmy stojí dost peněz. Oproti propočtům v důvodové zprávě k novele nás to bude stát navíc asi pět miliard korun ročně.

To jsou ztráty pro firmy, nebo pro státní rozpočet?

Pro firmy. Samozřejmě to ale bude mít dopad i na státní rozpočet. Návrh sociální demokracie obsahoval snížení odvodů na pojištění pro firmy o 0,2 procenta, tedy asi o 3,5 miliardy. To je ale pořád málo. Aby se současné rozhodnutí sněmovny zaměstnavatelům kompenzovalo, musely by se odvody snížit o 0,5 procenta. Spravedlivé by pak bylo, aby se zpět zvýšily odvody na zdravotní pojištění pro změnu zaměstnancům.