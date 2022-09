VIDEO: Cestování bez řidiče. Projeďte se po Praze autobusem budoucnosti

Až do konce prázdnin si můžete v Praze na Výstavišti vyzkoušet, jaké to je jet hromadnou dopravou bez řidiče. V okolí Veletržního paláce se nyní prohání autonomní autobus. Senzory minibusu, jehož dokáží jeho baterky dostat až do vzdálenosti 60 kilometrů, samy dokáží detekovat nebezpečí a vyhnout se překážce či před ní bezpečně zastavit. Jak čidla fungují a co vlastně minibus ve svém okolí vidí, cestujícím ukážou obrazovky v interiéru vozidla.

Autonomní autobus na pražském výstavišti | Video: Petr Vaňous