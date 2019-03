Prázdné plechovky přijedou do sterilní místnosti, tam jsou naplněny pivem, následuje balení po šesti kusech a umístění na palety. Vše v rychlém sledu. Plechovky se po nové stáčecí lince v pivovaru Svijany prohánějí už rok.

Na lince, kterou tu zprovoznili loni v březnu, tento měsíc naplnili už desetimiliontou plechovku piva. „To je dvakrát tolik, než jsme původně plánovali,“ uvedl ředitel pivovaru Roman Havlík. Letos jich v pivovaru chtějí naplnit celkem 12 milionů.

Stáčecí linka byla největší investicí v historii pivovaru, vyšla na více než 100 milionů korun. Plechovkové pivo teď díky činí 6,5 procenta zdejšího výstavu, v plánu je pokrýt plechovkami až jeho pětinu. „Aktuálně zde plníme plechovky pěti druhy piva, přemýšlíme o přidání šestého, tmavé Svijanské Kněžny,“ přiblížil Havlík.

Plechovky jsou podle něj vhodný obal třeba i pro exportování piva. „Je to lehký obal, na export jde každá naše třetí plechovka, nejčastěji na Slovensko, ale také do Polska, Německa, Ruska, Chorvatska nebo Maďarska,“ vyjmenoval ředitel.

Podle sládka pivovaru Petra Menšíka si ve Svijanech zakládají na tom, že je jejich pivo téměř výhradně nepasterované. „Pasterizace je jednoduchá, zničí všechny mikroorganismy v pivu, daní za to je ale nižší kvalita,“ tvrdí Menšík. Výroba nepasterovaných piv si ale žádá vyšší nároky na udržování mikrobiologické čistoty.

„To je dosti obtížný úkol i při stáčení do lahví, v případě plechovek to ještě více komplikuje větší plnící otvor, to, že se skládá ze dvou částí a že uzavírání probíhá v poměrně složitém strojírenském zařízení,“ dodal sládek. Jediné pivo, které se tak zatím pasterizuje, je to nealkoholické. I to by se ale mohlo změnit.

PETKY IGNORUJÍ

Na rozdíl od plechovek ale svijanský pivovar zcela ignoruje pet lahve, tedy obal, který zákazníci v posledních letech vyhledávají čím dál častěji, například na úkor návštěvy restaurací. Třeba podle posledních statistik Českého svazu pivovarů a sladoven za rok 2017 tvořilo pivo v pet lahvích 12 procent celkového českého výstavu. Plechovkové pivo má přitom jen devítiprocentní podíl.

Ani tak ale o výrobě piva v pet lahvích ve Svijanech neuvažují. „Podle mě poctivé pivo do pet lahve nepatří. Je to stejné, jako kdybyste si ve sváteční den dali knedlo-vepřo-zelo na plastový tácek a jedli ho plastovým příborem. Je to dehonestace našeho národního nápoje a lidí, kteří ho vyrábějí,“ myslí si sládek Menšík.

Do budoucna připravují ve Svijanech další investice především do technologií, chystají například přístavbu varny a rádi by také zefektivnili provoz lahvové linky. „Potřebujeme tam posílit nakladače, vykladače a etiketování,“ uvedl ředitel pivovaru.

Pivovar Svijany je jedním z největších v republice, zaměstnává zhruba 170 lidí. Loni vyrobil 681 868 hektolitrů piva.