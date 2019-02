Čísla hovoří jasně: Za posledních 60 let se zvýšila průměrná teplota na jižní Moravě o 1,5 stupně. Zatímco dřív tuzemští vinaři každý rok napjatě sledovali cukernatost hroznů, od níž se odvíjí mimo jiné zatřídění vína (zda může být prohlášeno za přívlastkové), v posledních letech už přívlastková vína dělají relativně snadno. Ročník 2018, jeden z nejteplejších v novodobé historii, je toho neklamným důkazem.

„Pozvolné mírné oteplování v některých polohách pozorujeme už delší dobu, v posledních letech je však výraznější a plošnější. Na rozdíl od jiných odvětví je to pro vinařství významné plus, a to jak pro spotřebitele, tak i pro vinaře,“ potvrzuje Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.

„U stávajících výsadeb mají vyšší teploty pozitivní dopad na dozrávání hroznů, ale kromě toho umožňují vinařům také nově vysazovat odrůdy náročnější na sluneční svit a teploty,“ popisuje Machovec.

Takovou novou odrůdou (sázenou s předpokladem teplého počasí) kdysi na moravských vinohradech býval třeba Merlot, který je dnes v tuzemsku plně domestikován. Například vinařství Château Valtice – Vinné sklepy Valtice předloni pokusně vysázelo argentinský Malbec či španělské Tempranillo, tedy typicky jižanské odrůdy a hodlá si na sazenicích ověřit právě jejich chování v nastalé klimatické změně. Z bílých odrůd se pak sázejí například Hibernaly či Solarisy, které jsou jako nově šlechtěné odrůdy odolnější vůči změnám počasí.

Důležitý je dostatek vláhy

Dalo by se tedy říci, že tuzemští vinaři na změnu klimatu připravují. Čemu ale poručit nedokáží, je déšť, respektive dostatek vody. „Zásadní pro to, aby teplejší klima mohlo být vinaři vnímáno pozitivně, je dostatek vláhy. Dlouhotrvající sucha zejména v letních měsících, tedy před sklizní, totiž ovlivňují úrodu negativně,“ zdůrazňuje Machovec.

Výhodou pro další rozvoj vinařství v Česku je kromě postupného oteplování ještě jeden fakt: že se vinohrady mají kam rozrůstat. „Zdaleka ne všechny vhodné polohy jsou již osázeny, a celková kapacita výměry vinic tak v České republice může dosahovat až několikanásobku současných cca 18 tisíc hektarů,“ uzavírá šéf Vinařského fondu.

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray: Ročník 2018 byl pro červená vína vysloveně příznivý

Pověst českého a moravského vína se v posledních letech výrazně zlepšila a obor je opět atraktivní pro mladé lidi, říká v rozhovor pro Deník Víkend prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.

Na konci poslední sklizně mnozí vinaři tvrdili, že ročník 2018 bude zaslíbený červenému vínu. Potvrzuje se ten předpoklad i nyní?

Ano. Myslím si, že kromě výborných bílých vín přinese ročník 2018 i velmi zajímavá vína červená. Hrozny loni měly dostatek slunečního svitu a dostatečný čas výborně dozrát, a to bez většího množství kyselin.

Zrovna u červených vín z Moravy a Čech panuje mezi mnoha lidmi určitá předpojatost. V čem tkví jejich odlišnost a proč je pít?

Problém je v tom, že naše červená vína jsou porovnávána s víny z Francie, Španělska apod. Naše červená ovšem budou vždy jiná, i kdyby jen z důvodu odlišné odrůdové skladby. Ale s víny z Rakouska, Německa, Slovenska se směle můžeme rovnat. V poslední době se mi líbí třeba Merloty, které jsou ranější odrůdou a u nás velmi dobře vyzrávají. Na druhé straně Frankovky, Svatovavřinecké, Modré portugaly a další u nás tradiční odrůdy jsou výborné a mají mnoho svých fanoušků.

Bavíme se spolu na konci ledna. Co v tomto čase obvykle vinaři dělají? Laicky se zdá, že nic a že mohou odjet na dovolenou…

To se dříve říkalo. Dnes už ale neplatí, že ve vinařství je v zimě klid. Ve vinicích se totiž začíná stříhat réva a ve sklepě dochází k takzvanému školení vína, tedy k jeho finalizaci před lahvováním. Ale je pravda, že když už, tak nyní je pro vinaře doba asi nejvhodnější na dovolenou.

Svaz vinařů je už podeváté vyhlašovatelem soutěže Vinařství roku. Jaká je budoucnost oboru? Je dost lidí, hlavně žáků SŠ či VŠ, kteří se chtějí vinařství věnovat?

Myslím si, že tím, jak se podařilo celý obor stabilizovat a marketingově významně zvýšit zájem o naše vína, nalézá stále více mladých lidí svoji profesní perspektivu ve spojení s vinařstvím. Věřím tedy v dobrou budoucnost celého oboru. Samozřejmě nic není dokonalé a v poslední době pociťujeme hlavně výrazný nedostatek pracovníků na manuální práci. To se však dotýká celé ekonomiky.