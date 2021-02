Na 40 hektarech tu rostou vína, která jsou svým celkovým výrazem unikátní. Opět to ocenila i odborná porota, která popické vinařství zvolila mezi devítkou finalistů absolutním vítězem prestižní soutěže Vinařství roku 2020, kterou vyhlašuje Svaz vinařů ČR. Sonberk se zároveň stal vítězem kategorie středních vinařství.

Ve svých kategoriích bodovaly rovněž hned dva zástupci Znojemské vinařské podoblasti: Lahofer z Dobšic (kategorie velkých vinařství) a vinařství Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu (malí producenti). Pro popický Sonberk jde o druhý titul absolutního vítěze v historii. V soutěži triumfoval už v roce 2013, od té doby byl navíc opakovaně mezi finálovou devítkou.

Marketingová a obchodní ředitelka vinařství Sonberk Dáša FialováZdroj: archiv Vinařství SonberkCo se skrývá za úspěchy vinařství? „Sonberk je skládačka, mozaika, kde všechny dílky zapadají do sebe,“ popisuje jeho marketingová a obchodní ředitelka Dáša Fialová. Spolu s vinohradníkem Romanem Sloukem a sklepmistrem Oldřichem Drápalem ml. tvoří dlouholeté opory vinařství. A plánů do budoucna je hodně.

„Snažíme se dělat všechno tak, abychom byli na špici u nás a srovnatelní se světem, proto děláme nejrůznější výzkumy ve vinohradu, proto držíme jasně dané koleje ve sklepě. Do budoucna chceme pořád zlepšovat nabídku pro návštěvníky u nás, taky se soustředit na export a reprezentovat Moravu ještě více ve světě,“ popisuje Dáša Fialová a dodává, že na Sonberku by v budoucnu rádi začali dělat kromě tichých vín také sekt.

Momentálně se ale těší na hlavně to, až se vrátí návštěvníci. „Přijeďte, hned jak to půjde, tak přijeďte. Projít se mezi vinohrady, na mandloně i meruňky, načerpat sílu a energii z Pálavy,“ láká Fialová.

Vinařství roku 2020 – oficiální výsledky

Absolutní vítěz: Sonberk, a.s.

Cena prof. Krause: Vlastimil Peřina

Počin roku: Ing. Lucie Hotařová za iniciativu To si vypijeme

Lomax Enolog roku 2020: Ing. Zbyněk Žiška



Vítězové kategorií

Kategorie malé vinařství(produkce do 50.000 l/rok): Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Kategorie střední vinařství(produkce 50.001 – 250.000 l/rok): SONBERK, a. s.

Kategorie velké vinařství(produkce nad 250.000 l/rok): Vinařství LAHOFER, a.s.



Finálová devítka Vinařství roku 2020

Kategorie malé vinařství

• Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

• Salabka

• Vinařství Lacina



Kategorie střední vinařství

• Krásná hora s.r.o.

• SONBERK, a. s.

• THAYA vinařství, spol. s r.o.



Kategorie velké vinařství

• Vinařství LAHOFER, a.s.

• HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.

• CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.



