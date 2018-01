Vinařstvím roku 2017 se stal rodinný podnik Stávkových z Němčiček

Hned tři trofeje dobylo malé rodinné vinařství J. Stávek z Němčiček, které jsou součástí Velkopavlovické vinařské podoblasti. Soutěž Vinařství roku 2017 uspořádal již poosmé Svaz vinařů ČR. V klání zabodovaly také Vinné sklepy Valtice a Vinařství Trpělka a Oulehla.

Kromě zisku titulu Vinařství roku 2017 zvítězilo vinařství VÍNO J. STÁVEK také v kategorii malá vinařství (s produkcí do 50 tisíc litrů za rok), a obhájilo tak stejný úspěch z předešlého ročníku soutěže. Do vítězného týmu putovala také cena Enolog roku 2017 určená vinařům do 40 let. Získal ji Petr Hloušek.

„Jan Stávek vyrábí vynikající vína. Kromě toho ale také prošlapává ne vždy snadné cesty v technologiích a vinařských postupech,“ ocenil vítěze prezident pořadatelského Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Dodal, že Stávek učí zákazníky, že také růžová vína mohou zrát. V oblasti červených vín pak sází na tradiční moravské odrůdy a nápaditě pracuje se dřevem. A vedle toho všeho ještě o víně přednáší, píše knihy a podporuje vinařskou turistiku. „A to vše jen v malém rodinném týmu,“ pěl chválu Nyitray.

Cenu Počin roku 2017 si přisvojil Jihomoravský kraj za zřízení a podporu Centra Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích. Cenu profesora Viléma Krause za celoživotní přínos pro obor vinohradnictví nebo vinařství obdržel ovocnářský specialista Petr Ackermann.

V kategorii střední vinařství uspělo Vinařství Trpělka a Oulehla a v kategorii velké vinařství pak Château Valtice – Vinné sklepy Valtice. Ve finále se utkalo celkem deset vinařství.

V minulosti v soutěži zvítězila vinařství Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař – František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice a Zámecké vinařství Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje za komplexní hodnocení vinařství Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem a za podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje.