Vinařství roku: Zvítězila opět malá firma, Vinařství Škrobák z Hodonínska

Vítězem devátého ročníku soutěže Vinařství roku 2018, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo Vinařství Škrobák. To zároveň zvítězilo v kategorii malé vinařství s produkcí do 50 tisíc litrů za rok. V kategorii střední vinařství do 250 tisíc litrů za rok uspělo vinařství Sonberk a v kategorii velké vinařství komisi nejvíce oslovila Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice.

Devátý ročník této prestižní soutěže přinesl velmi vysokou a vyrovnanou úroveň všech devíti finalistů, a tedy i složité rozhodování pro odbornou komisi. Ta navštívila všech devět vinařství přímo v jejich sídle, na místě zhodnotila jejich činnost v uplynulém roce. Titul Vinařství roku 2018 však mohl získat jen jeden – Vinařství Škrobák. Místo nakousnutého jablka kobliha. Babiš s Apple Store vyvolal posměch Přečíst článek › Rodina Škrobákových je již po generace pevně spojena s obcí Čejkovice a s pěstováním révy vinné. Ve vinařství se tak angažují rodiče, syn Martin s manželkou Ladislavou a syn Stanislav. V roce 2013 společně vystavěli nové moderní prezentační prostory ve vinařství a v budování pokračují. „Naší filozofií je dělat špičková vína a spojit je s výbornou gastronomií a kvalitní architekturou. Pro nejbližší roky je tak naším cílem zvýšení výměry vlastních vinic, ale především investice do budovy vinařství s cílem vybudovat moderní vinařský komplex pro všechny milovníky vína,“ říká za Vinařství roku Stanislav Škrobák. Kombinace tradičních i moderních postupů Vinařství kombinuje tradiční i moderní postupy. Již od počátku vsadilo na vlastní vinice, což všichni členové rodiny považují za základ pro dokonalé víno. Dnes obhospodařují 11 hektarů vinic a neustále se snaží vinice rozšiřovat. Zároveň si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí, a proto se vše snaží dělat ekologicky. Lány řepky ozimé budou letos menší. Jejich ústup vynahradí pšenice Přečíst článek › Předností vinařství jsou především bílá vína, ale vyrábějí i červená, zejména Pinot Noir. Všechna vína odrážejí čejkovický terroir. V nabídce vinařství najdete ale i vína slámová a ledová a podílí se i na výrobě sektu tří čejkovických vinařství 3-SEKT. Malé vinařství: Vinařství Škrobák (Čejkovice, Hodonínsko; celkový vítěz)

Střední vinařství: Vinařství Sonberk (Popice, Břeclavsko)

Velké vinařství: Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice (Břeclavsko) „Vítězné vinařství se vypracovalo rukama hned několika generací prakticky z nuly na dnešní mimořádnou úroveň. Vyrábí prvotřídní vína, ale přináší také celou řadu věcí navíc – od vysoké odborné erudice bratrů Škrobákových, přes citlivou a precizní práci ve vinohradech, až po výjimečnou gastronomii, kterou si z rukou dalšího člena rodiny návštěvníci užívají přímo ve vinařství,“ komentuje hlavní důvody rozhodnutí komise prezident pořadatelského Svazu vinařů Tibor Nyitray. Jak ulevit životnímu prostředí v Česku? Pomoci by mohl systém záloh na PET lahve Přečíst článek › „Hlavním smyslem soutěže Vinařství roku je povzbuzení vinařů a hledání inspirace. Byli bychom velmi rádi, kdyby se zvláště to letošní vítězné vinařství stalo vzorem pro co nejvíce dalších," dodává Nyitray. Udělovaly se i další ceny Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Korunní – Enolog roku 2018“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou získala Eliška Becková z Vinařství Volařík v Mikulově. Cenu „Počin roku 2018“ získal Václav Hlaváček za neutichající podporu vinohradnictví a vinařství v České republice a zejména za mimořádnou aktivitu při zavedení zelené nafty pro révu vinnou a podporu projektům zajišťujícím vodu jako strategickou surovinu pro udržitelný rozvoj budoucího pěstování révy vinné v Jihomoravském kraji. Češi zkouší pojistné podvody. Odhaleny jich loni byly tisíce Přečíst článek › „Cenu profesora Viléma Krause“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Josef Peřina. Souboj devíti vinařství Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla Krásná hora s.r.o., Vinařství Škrobák, Jakub Šamšula vinařství, za střední Sonberk, Vinařství Volařík, Johann W Zámecké vinařství Třebívlice a za velká Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a Bohemia Sekt – vinařství Habánské sklepy. Hluk, zápach i špatné parkování. Pražané nechtějí historické vozy v centru Přečíst článek › Ta posuzovala odborná komise složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař – František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice a Zámecké vinařství Bzenec. Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Návrat po 30 letech. Benzina oznámila opětovný vstup na slovenský trh Přečíst článek ›

Autor: Redakce