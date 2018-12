S dopravní nehodou vzniká pojistná událost, u které jsou nejčastěji přítomny dvě osoby – viník a poškozený. Od roku 2009 k méně závažným nehodám není nutné volat Policii ČR. Ne vždy ale jde vše hladce.

Povinné ručení. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deník

„V praxi se bohužel setkáváme i se situací, kdy sice dojde k sepsání záznamu o dopravní nehodě a viník s poškozeným se na místě takzvaně domluví, ale ve skutečnosti spolupráce viníka s poškozeným tím skončí. Viník nehody totiž už neohlásí své pojišťovně vzniklou pojistnou událost,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jiří Kubík.

Příklad z praxe

Eva L. z Brna si koupila tři roky starý automobil. Sjednala si k němu povinné ručení i havarijní pojištění.

„O prázdninách jsem se vracela z dovolené. U Plzně jsem se bohužel stala účastníkem dopravní nehody, kdy se kamionu uvolnila pneumatika a zasáhla moje auto. Vůz byl nepojízdný,“ vzpomíná Eva.

Jako první zavolala Policii ČR, a až teprve pak do své pojišťovny, kde si vyžádala odtah do servisu v rámci sjednaných asistenčních služeb do nejbližšího autorizovaného servisu.

Ještě předtím ale sepsala záznam o dopravní nehodě. Ten nechala podepsat řidičem kamionu. Pro jistotu si opsala i SPZ nákladního vozu, poté, kdy ji záznam o nehodě vzali policisté. Chtěla také vidět zelenou kartu řidiče. Také zavolala na jeho pojišťovnu, zda může počítat s tím, že mi proplatí náklady s odtahem auta i jeho opravou.

Asi po 14 dnech jí volali ze servisu, aby si vyzvedla opravený vůz. Vyrazili jí ovšem dech, když jí oznámili, pojišťovna viníka doposud neposlala takzvaný krycí dopis, tedy že opravu bude muset zaplatit ze svého. A pokud nezaplatí, že jí auto nevydají. Také dodali, že musí vrátit náhradní auto, protože její auto je již opravené, takže na náhradní už nemá nárok.

Pomohl záznam policie

Eva nechápala, co se děje. Přesto zachovala chladnou hlavu a spojila se s pojišťovnou viníka, aby zjistila, že řidič kamionu nehodu pojišťovnu ještě nenahlásil. Obrátila se tedy o pomoc na svého finančního poradce ze společnosti Partners Jiřího Kubíka.

„Celá situace byla časově náročná, ale řešení jsme našli. Vůbec prvním krokem bylo co nejrychleji získat od policie záznam o dopravní nehodě spolu s potvrzením, že viníkem nehody byl jednoznačně řidič kamionu. To jsme pak zaslali do pojišťovny viníka, což bylo dostačující, aby vystavila krycí dopis pro autoservis, kde měla auto paní Eva,“ vysvětluje Jiří Kubík a dodává: „Klientka tomu musela věnovat dva dny dovolené a zaplatit musela i za náhradní auto, než jí vydali to její. A za ty dva dny zaplatila čtyři tisíce korun, což není zrovna málo, zvlášť když člověk uváží, že nenesla vinu na nehodě a ani na tom, že pojišťovna viníka neposlala krycí dopis.“

Podle něj se proto vždy vyplatí, aby poškozený po viníkovi dopravní nehody vždy požadoval nejen údaje ze zelené karty jeho vozidla, ale i jeho identifikační údaje z osobního dokladu. Pokud to viník odmítá, měl by si poškozený opsat alespoň SPZ a údaje si sám vyhledat v databázi České kanceláře pojistitelů na jejím webu, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam mu údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí.