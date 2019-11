Za Českou republiku se soutěže zúčastnilo 157 vín, jejichž výsledky vyvolaly zaslouženou pozornost. Ředitel soutěže Anthony Dias Blue prohlásil, že nic podobného se během 39 ročníků, kromě USA, nepodařilo žádné z účastnických zemí.

Vinařství Agropol Mikulov získalo titul šampiona za nejlepší polosladký Ryzlink a nejlepší Pinot Blanc v soutěži.

B/V vinařství má také dva šampióny - navíc s jedním a tím samým vínem. Vyhrálo s vínem Müller Thurgau 2018 pozdní sběr kategorii suchých vín ostatních bílých odrůd i celkovou kategorii ostatních bílých odrůd.

Trojnásobný šampion

Marek Líbal se v San Franciscu stal šampionem již potřetí za sebou – letos s Ryzlinkem rýnským 2017.

Vinselekt Michlovský má šampiona v kategorii nejlepší červené pozdní sběr za Agni 2007.

"Jsou to naprosto úžasné a neuvěřitelné výsledky, které jsou podepřeny celkovou statistikou osmi Double Gold, dvaceti zlatých a 55 stříbrných medailí pro Česko," uvedl Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu Sommelier.

Výsledek stál za to!

"Byla to neskutečná práce propasírovat takové množství vína rok od roku složitější americkou byrokracií a administrativou. Stálo to spoustu energie a času. Vinařský fond i mnoho peněz za stále dražší administrativní poplatky, cla a povolení. Ale výsledek stál za to! Jsme nadšeni s toho, jak skvělá vína měla Amerika příležitost ochutnat a ocenit," dodal Luboš Bárta.

Vloni moravští a čeští vinaři získali v San Franciscu tři velké zlaté (VS Lechovice, Marek Líbal a Johann W Třebívlice) a dva šampiony jednotlivých kategorií.