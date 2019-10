Vinobraní na Slovácku? Sklízet pomáhají i hejna špačků, úroda je nižší než loni

Do svého závěru se blíží vinobraní na Slovácku. Přestože rekordní úrodu hroznů, co se množství týče, vinaři v našem regionu neočekávají, přírodního cukru se bobulím dostalo v nadstandardní míře. Vína proto budou zařaditelná do kategorií s vyšším přívlastkem. Potíže ale na mnoha vinicích způsobují nálety špačků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová