Vinohradské tunely čeká oprava. Práce může ztížit obnova mostu

Na modernizaci železničního koridoru z Vršovic do Hostivaře má v roce 2022 navázat obnova kolejí ve vinohradských tunelech. Během následujících šesti let by mělo dojít k celkové rekonstrukci všech tří tunelů a přilehlých kolejí v jižní části pražského hlavního nádraží.

Vinohradské tunely | Foto: CC BY 3.0:Dezidor/Wikimedia