Jediný otevřený hraniční přechod v kraji je ten v Harrachově. Jen přes něj se dostanou takzvaní pendleři, tedy lidé, kteří pravidelně dojíždějí za prací nejdále 100 kilometrů na obě strany hranice.

Kvůli vládnímu nařízení přestaly jezdit autobusy, které zaměstnance z Polska do Liberce svážely. Cesta automobilem přes Harrachov přitom třeba z Bogatynie, která je vzdušnou čarou od Liberce vzdálená asi dvacet kilometrů, zabere zhruba tři hodiny jízdy.

Zástupci velkých firem Denso ani Magna se prozatím k situaci a k možným dopadům na výrobu pro média vyjadřovat nechtějí. Třeba Denso ale na svém facebookovém profilu uvedlo, že mimořádná opatření nejsou překážkou na straně zaměstnavatele a do práce je stále možné dostat. „I v této mimořádné situaci musí být nepřítomnost v práci řádně omluvena,“ napsala firma.

Cestu jim prý doplatí

Polákům, kteří si při cestě do práce zajedou, plánuje Denso podle informací na Facebooku uhradit dodatečné náklady na dopravu. Do Harrachova také vyslalo pracovníka, který zaměstnancům vystavuje potvrzení, aby je přes hranice vpustili. Na firmu se na sociální síti snesla od polských zaměstnanců i kritika.

„Krásný příklad toho, že peníze jsou důležitější než lidské zdraví a čas,“ napsal jeden z nich. Přesná čísla o tom, kolik zaměstnanců do práce kvůli obtížnému cestování, ale třeba také karanténě, nedorazilo, vedení firmy nezveřejnilo. Podle prohlášení firmy CiS systems, působící na Frýdlantsku, se polští zaměstnanci se nemají šanci dostat ani do jejích závodů. „Interně přijímáme veškerá vhodná opatření, abychom redukovali následky na minimum,“ uvedla firma v prohlášení.

Podle hejtmana Martina Půty se vedení kraje stále snaží u polské strany vyjednat otevření hraničních přechodů, které by byly blíže Liberci. „To se zatím nepodařilo, polská strana zatím k žádostem není vstřícná,“ popsal v úterý hejtman.

Zatím v běžném režimu funguje liberecký závod švýcarské firmy DGS, která vyrábí odlitky tlakového lití z hliníku a magnézia. V Liberci firma zaměstnává asi 450 lidí, podle jejího jednatele Luboše Pfohla je zatím na „ošetřovačce“ deset zaměstnanců, dalších devět, kteří se vrátili ze zahraničí, je v karanténě. „Tu jsme jim nařídili ještě dřív, než to vyhlásila vláda,“ sdělil Deníku. Problémy s pendlery závod řešit nemusí, pracují v něm jen čeští zaměstnanci.

Firma už přijala v souvislosti s epidemií nová opatření. „Meetingy máme jen po deseti lidech, dodržujeme rozestupy, máme desinfekční místa,“ vyjmenoval Pfohl. DGS se podle něj už připravuje i na omezení provozu. „Ode dneška stojí Volkswagen v Bratislavě. Myslím si, že je otázka času, že to tak dopadne s dalšími automobilkami, kam dodáváme,“ řekl Pfohl. V takovém případě by se v Liberci zřejmě vyrábělo týden až dva do zásoby a následně by se provoz zastavil.

Přerušení prací oznámila i stavební firma Eurovia. Ta se měla na konci března pustit do náročné přestavby křižovatky Rádelský Mlýn na silnici I/35. Úplná uzavírka sjezdu na Jablonec tak nezačne 29. března, ale nejdříve 14. dubna. Prozatím zůstává v platnosti aktuální částečná uzavírka silnice. Ta už ale nezkomplikuje dopravu pracovníkům mladoboleslavské Škoda Auto. Firma, do níž dojíždí řada obyvatel z Liberecka, zavře své brány ve středu večer.