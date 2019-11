Zájem je velký. Hlavně nejlevnější typy set-top-boxů jsou nyní vyprodány a obchody čekají na další dodávku od výrobců. Jak říká v rozhovoru pro Deník generální ředitel Českých radiokomunikací Vít Vážan, je vidět, že Češi neberou přechod na DVB-T2 na lehkou váhu a pozemní televizi chytanou tzv. přes anténu zůstanou i nadále věrni.

Tak schválně: je šéf Českých radiokomunikací připravený na DVB-T2, nebo u vás v obýváku za pár hodin zavládne „televizní tma“?

Nezavládne, už jsem „přezbrojil“. Já jsem velký fanoušek filmů a seriálů, takže jsem si relativně nedávno kupoval novou větší televizi, která už je připravena na DVB-T2 vysílání. Ověřoval jsem si to před samotným nákupem i na našich webových stránkách dvbt2overeno.cz, kde je seznam všech prověřených televizorů a set-top-boxů. Podobně jsem to řešil i u tchána, ten od nás dostal novou televizi jako dárek už loni.

Do přepnutí starého signálu na nový zbývají v Praze a okolí už jen hodiny. Jinde ještě mají čas. Nové televize či set-top-boxy se ale nejspíše stanou hlavním letošním dárkem na Vánoce či velkým lákadlem v novoročních slevách. Je pravda, že set- top-boxy jsou v mnoha obchodech nyní vyprodány?

Je to tak, v některých obchodech jsou hlavně ty nejlevnější set-top-boxy opravdu vyprodány. Podle zpráv, které průběžně dostáváme od prodejců, narostly prodeje televizorů o sto procent, a levné set-top-boxy dokonce chybějí, takže se momentálně čeká na další dodávky od výrobců. Je to ale pro nás svým způsobem i dobrá zpráva. Ukazuje to, že informační kampaň, kterou jsme vedli v poslední době, zabrala a lidé se opravdu na přechod na DVB-T2 připravují.

Na podzim jste spustili speciální informační linku. Kolik diváků teď volá?

Frekvence dotazů roste, za říjen jsme řešili asi 700 dotazů, poslední data k polovině listopadu ukazují, že toto číslo překonáme, a v dalších měsících až do poloviny příštího roku čekáme rovněž velký nápor. Dotazy přijímáme i e-mailem a chat-botem, které fungují i večer.

V čem lidé nejvíce tápou?

Jsou to úplně základní dotazy: co mám vlastně dělat. Ptají se například, jak nainstalovat set-top-box. Často se opakují dotazy na anténu, zda je ji nutné nějak upravovat, což u rodinných domků není potřeba, ale u společných televizních antén (STA) na bytovkách je menší zásah technika nutný. Jde o tzv. vyvložkování. Lidé se nás ptají i na doporučení na firmy, které úpravy STA provádějí, protože jsme v posledních měsících dělali jejich proškolování. Seznam techniků i všechny informace o přechodu jsme pak i podle rozdělení na jednotlivé regiony umístili na zmiňovaný web dvbt2overeno.cz. Mimochodem i dnes nám pořád někteří technici píší s prosbou, abychom je proškolili ještě teď, byť je to krátce před startem DVB-T2.

Kolem přechodu se ale množí i různé mýty a nepravdy. Které vás nejvíce překvapily?

Tak především lidé, kteří chtějí i nadále bezplatně sledovat televizi, by se měli vyvarovat klamavých nabídek a nenechat se proti své vůli lákat někam, kde budou platit. Je to samozřejmě jejich rozhodnutí, ale je nutné to pořád zdůrazňovat: DVB-T2 i nadále zůstane jedinou bezplatnou platformou, kde půjde sledovat televizi. Ostatní služby jsou placené a někteří jejich provozovatelé se někdy snaží vytvořit dojem, že s DVB-T a přechodem na DVB-T2 končí i bezplatná televize jako taková, což je nesmysl. Chápu, že jejich byznys je získávat lidi pro placené televizní kanály, ale chtěl bych, aby kampaň z jejich strany byla férová.

Co tvrzení některých obchodníků, že kvůli DVB-T2 je nutné si pořídit i novou anténu na rodinný domek?

Tak to je samozřejmě totální mýtus. U rodinných domů se v drtivé většině případů žádná úprava antény neprovádí, pouze u společných televizních antén na bytovkách je nutné udělat úpravy na stávajícím rozvodu s pomocí technika. Ale nic takového jako nová anténa na DVB-T2 neexistuje. Stačí jen novější televize či pořízení set-top-boxu. Seznam ověřených přístrojů je na webových stránkách dvbt2overeno.cz, v obchodech jsou výrobky označeny zlatým kulatým logem.

V Česku je přes 200 tisíc bytovek. Z toho logicky vyplývá, že anténní technici budou mít v následujícím půlroce napilno. Pletu se?

Nepletete. Opravdu doporučujeme, aby to sdružení vlastníků a správci domů řešili včas a kromě toho, že si zjistí datum přechodu, si rovnou i dopředu rezervovali i nějakou firmu. My jsme se proškolení firem věnovali poměrně dost, v seznamu na našich internetových stránkách je dnes přes 150 prověřených společností po celé ČR. Stejně tak jsme letos dopisem obeslali všechna tuzemská SVJ, abychom je na nutnost úpravy společné televizní antény upozornili. Anténářské firmy nám hned hlásily, že se správci domů začali ozývat, i proto pak technici začali objednávat vyšší počet anténních vložek a dalších komponent.

Jako první dojde ke změně v Praze a Středočeském kraji, kde na DVB-T2 přejdou veřejnoprávní kanály už dnes minutu před půlnocí. Kolik domácností v celé ČR je podle průzkumů v tuto chvíli připraveno a ví o přechodu?

Z těch průzkumů, co máme, už 92 procent diváků ví, že ke změně dojde, a 52 procent si dokonce pamatuje datum, kdy ke změně dojde. A přes 50 procent respondentů bylo v srpnu letošního roku dokonce vybaveno na příjem DVB-T2. To je dobrá zpráva, lidé to neponechávají náhodě a i údaje o vyprodaných set-top-boxech to ukazují.

Kolik lidí dnes přijímá televizi přes anténu?

Pozemní televizní vysílání přijímá 60 procent českých domácností, zbytek jsou placené kabelové, satelitní či internetové služby. Počítáme, že velmi podobné číslo diváků zůstane i po přechodu. Znovu opakuji, že to bude i nadále jediná bezplatná platforma, na které běží 30 kanálů, především těch nejoblíbenějších. Zadarmo tak zůstane skoro 90 procent obsahu, co dneska nejvíce zajímá diváky v ČR. Navíc dneska i pozemní vysílání umožňuje po připojení televizoru k internetu využívat služeb hybridní televize, tzv. HbbTV, takže lze využívat služby jako sledování seriálů z archivu a podobně.

Základní otázka, kterou si diváci položí, bude: co mi vlastně přechod na nové vysílání přinese?

Přechod na DVB-T2 není českým či evropským výmyslem, světová telekomunikační unie rozhodla, že pásmo 700 Mhz musejí televizní společnosti přenechat mobilním operátorům pro šíření rychlého internetu 5G. Tím pádem se ve vysílání DVB-T2 začne používat modernější kódování televizního signálu, které umožní zvýšit počet televizních stanic, a rovněž se zlepší signál obrazu a zvuku. Samozřejmostí je HD kvalita a klidně i 4K kvalita. Záležet ale bude samozřejmě na televizních společnostech, které kanály a v jaké kvalitě nabídnou, technicky jsme schopni to nabídnout.

Jak televize Nova, tak i Prima v průběhu letoška naznačovaly, že po spuštění DVB-T2 nechtějí vysílat některé své kanály v plné HD kvalitě, ale jen v „lepší SD“. Je to už definitivní?

To je otázka na ně. My jim poskytujeme technický prostor a jsme schopni jim zajistit plnou HD kvalitu. Ale je to na nich. Můžu potvrdit jen to, že všechny kanály ČT budou v rozlišení HD.

Z opačné strany: které nové kanály by měly s nástupem DVB-T2 vzniknout?

Oficiálně to zatím potvrdila TV Prima, která hodlá na jaře spustit svůj zpravodajský kanál CNN Prima News. Nemohu být konkrétní, vzhledem k probíhajícím jednáním, ovšem obrátili se na nás i další zástupci televizních společností, které tu nyní působí, s tím, že by spustily i další kanály.

Už jsme v rozhovoru zmínili službu HbbTV, která v televizorech propojených internetem umožňuje sledovat po zmáčknutí červeného tlačítka i pořady ze záznamu. Je to podle vás budoucnost pozemního vysílání, že se lidé budou dívat více ze záznamu a méně „lineárně“, tedy na pořady v reálném čase?

Neřekl bych. Lineární televize má podle mě velice dobrou budoucnost. Z průzkumů, které máme, vyplývá, že lidé tráví před televizí 3,5 hodiny denně, a toto číslo neklesá, ale naopak to malinko stoupá. Když se bavíme o delší budoucnosti, tak si myslím, že dojde ke kombinaci lineární televize a sledování ze záznamu. Pořád totiž budou události, které chcete vidět v reálném čase, kdy se dějí, hlavně zpravodajské věci a sportovní vysílání. To bude hrát velkou roli. Ale pro různé seriály či pořady si lidé asi budou chodit na jiné platformy.

Poslední otázka nemůže být jiná: když nyní přejdeme na DVB-T2, jak dlouho tento typ vysílání vydrží? Jaká je záruka, že třeba za pět let nebudeme kupovat další televize či set-top-boxy ?

Jistota a definitiva je v tom, že nové vysílání DVB-T2 vydrží minimálně do roku 2030. Na tom se světová telekomunikační unie dohodla. I licence, které jsou nyní vydávány na frekvence vysílání, jsou všechny do roku 2030. Máme tedy před sebou poměrně dlouhý čas, kdy se nebude nic měnit, a diváci mohou zůstat v klidu.