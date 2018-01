Vitáskovou soud v Olomouci osvobodil. Jako jedinou

Vrchní soud v Olomouci ve středu ráno zprostil obžaloby bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou.

Zamítl tak odvolání státního zástupce, který chtěl pro Alenu Vitáskovou trest odnětí svobody a navíc i peněžitý trest.

V případu už před několika lety rozhodl soud v Brně, který Vitáskovou a sedm dalších obžalovaných poslal za mříže.

Alena Vitásková dnes k soudu nedorazila, stejně jako obžalovaná bývalá pracovnice ERÚ Michaela Schneiderová. Tu se rozhodl olomoucký vrchní soud poslat na sedm let do věznice s ostrahou.



Všem obžalovaným vyjma Aleny Vitáskové dnes soud udělil trest odnětí svobody od 4 do 7 let, většina má také zákaz činnosti a peněžitý trest.



