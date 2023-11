V pondělí zažije Česko jednu z největších protestních akcí za posledních třicet let. Až sedmdesát procent škol se zapojí do stávky. Důvodem je podle stávkujících učitelů požadavek na zvyšování platů pro nepedagogické pracovníky na důstojnou úroveň, ale také reálná hrozba omezení výuky. Některé školy budou totiž muset kvůli nižším dotacím od státu osekat odborné hodiny, ale také propouštět. Podle ministra školství Mikuláše Beka tomu tak není.

Ministr školství Mikuláš Bek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministr školství Mikuláš Bek v neděli odpoledne v České televizi sdělil, že vláda je připravena v lednu hledat dodatečné zdroje. Pokud by se je podařilo najít, mohly by být použité na navýšení platů nepedagogů.

„Model financování školství způsobuje rychlý růst nových úvazků, působí to proti snahám vlád o zvyšování platů při stagnaci ekonomiky. Žádná změna ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání. Cílem je zajistit dlouhodobé udržitelné personální obsazení,“ sdělil Bek.

Za posledních pět let přibylo podle ministra školství 40 tisíc zaměstnanců, takže aktuálně stát platí téměř 300 tisíc lidí. Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc.

Jednání s odbory budou pokračovat i po stávce

Oprava systému financování škol je podle Beka možná cestou změn školského zákona, v dialogu s odbory a aktéry ve školství chce přitom pokračovat i po stávce. „Stávka nesmí být příčinou toho, že bychom přestali spolu vést dialog s odbory a s dalšími aktéry ve vzdělávání, protože úprava systému je nezbytná,“ zdůraznil ministr. Novela by měla umožnit lépe řídit personální růst ve školství.

Ve svém vyjádření se Bek zároveň omluvil rodičům. „Rodiče a jejich děti se stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími,“ uvedl.

Do stávky se v pondělí 27. listopadu zapojí podle odhadů odborů zhruba sedmdesát procent základních, středních i mateřských škol napříč Českem. Ne všechny školy ovšem zůstanou zavřené – některé se ke stávce připojí symbolicky, jiné budou fungovat v omezeném provozu.

Podle mluvčí školských odborů Jany Kašparové se do stávky nezapojí pouze státní školy. „V některých regionech se přidají i soukromé školy,“ řekla. Stávku podporují vysoké školy.