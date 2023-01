Jaké položky by nadále zůstaly ve snížené sazbě, a které by se přesunuly do té základní a tedy zdražily, proto zatím není zdaleka rozhodnuto. „Do nižších sazeb patří sociálně a pro život nezbytné komodity a služby,“ uvedl pouze bez bližších podrobností místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS).

Stát by měl hledat peníze u bohatých, ne zhoršovat situaci chudých, říká expert

Ještě méně vstřícný je předseda tohoto výboru Josef Bernard (za STAN). „Máme dílčí dohody na některých věcech, ale pokud to nebude celkový komplex těch změn, tak jsme si řekli, že to komentovat nebudeme,“ vysvětlil.

Kdy by tedy mohly změnu systému daní konkrétně pocítit rodinné rozpočty? Podle ministerstva financí koalice změny prodiskutuje nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku. Následovat by měl běžný legislativní proces tak, aby byly změny schváleny s účinností od 1. ledna příštího roku.

Odborníkům se sice nápad zjednodušení systému daní líbí, varují však před jeho možnými sociálními dopady. Kupříkladu podle člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Petra Zahradníka bývají v ostatních zemích Evropské unie vlády obvykle při stanovení snížené sazby DPH ke svým občanům vstřícnější. Průměrná snížená sazba je tam totiž zhruba deset procent.

Vyšší slevy pro pracující?

Protože jednání zatím ještě nejsou skončena, není vyloučeno ani to, že by stát případné zvýšení daně mohl lidem kompenzovat. „Aby se opatření dotklo běžných rodin i jednotlivých občanů co nejméně, navrhují Piráti zvýšení slevy na poplatníka, takže lidem zůstane více v peněženkách,“ uvedl mluvčí Pirátů Jakub Dušánek s tím, že by ve zvýhodněné sazbě měly zůstat třeba základní potraviny, léky nebo energie. „Do snížené sazby by mohla přibýt zelenina a ovoce,“ poznamenal Dušánek.

Zahradník si navíc není ani jist, zda jde politikům skutečně pouze o vytvoření průhlednějšího daňového systému. „Myslím si, že není úplně náhodou, že se toto téma otvírá v momentě, kdy se mají konsolidovat veřejné finance,“ prohlásil ekonom. „Daň z přidané hodnoty je suverénně nejvýznamnější daňový příjem, takže i relativně malý posun v sazbách znamená velmi výrazný přínos anebo naopak úbytek daňového výběru,“ vysvětlil. Kupříkladu za loňský rok činily celkové příjmy státního rozpočtu 1624 miliard korun, z toho částka vybraná právě na DPH činila 345 miliard korun.

Sjednocení snížených sazeb DPH? Dostali bychom se nad průměr EU, říká ekonom

I když jsou úvahy o změnách sazeb DPH zatím pouze v plenkách, stačily již vystrašit některé podnikatele. Před zvýšením daně nad deset procent tak varuje Česká unie cestovního ruchu (ČUCR). Právě ubytovací a stravovací služby, které se dosud vzpamatovávají z důsledků koronavirových restrikcí, jsou nyní daněny jen deseti procenty.

Její členové dávají vládě za příklad Francii, kde jsou tyto služby často zdaněny jen sazbou 5,5 procenta. Také proto podle nich čeští turisté často dávají přednost rekreaci v zahraničí. „Podporujeme snahy o ozdravení státního rozpočtu, ale ne za cenu zbytečné likvidace bezpočtu živností,“ prohlásil předseda výboru ČUCR Jakub Juračka.

O podobě budoucích daňových sazeb se ovšem nejprve zřejmě strhne boj s opozicí ve Sněmovně. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy by tato změna ohrozila existenci mnoha firem, živností i pracovních míst. Vláda by proto měla pro ozdravení rozpočtu začít omezením výdajů. „Jsme kategoricky proti zvyšování daní a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu,“ prohlásil Fiala.

Snížené sazby DPH



Co by mírně zlevnilo (dnes sazba 15 procent, nově 13 či 14 procent): potraviny včetně nápojů (s výjimkou alkoholických), krmiva pro zvířata, živé rostliny a semena, brožury a letáky, zdravotnické prostředky a pomůcky, dětské sedačky do automobilů, palivové dřevo, úprava rozvodů vody a čištění odpadních vod, sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu, letecká hromadná doprava, pohřební služby, dodávání tepla, stravovací služby např. u stánků s občerstvením.



Co by mírně zdražilo (dnes sazba 10 procent, nově 13 či 14 procent): kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, očkovací látky a léky, tištěné knihy, noviny a časopisy, elektronické knihy a audioknihy, omalovánky a mapy, pitná voda z vodovodu, mlýnské výrobky pro lidi s bezlepkovou dietou, osobní pozemní hromadná doprava, osobní vodní hromadná doprava, půjčování knih, kadeřnické a holičské služby, oprava jízdních kol, oprava obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilu, úklid v domácnostech, domácí péče o děti, nemocné, staré a zdravotně postižené, stravování a podávání nápojů včetně točeného piva konzumovaného v restauraci, ubytování, vstupné na kulturní a sportovní akce i vstupné na sportoviště včetně saun, fitness center a bazénů.



Zdroj: Money.cz