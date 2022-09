Fiala uvedl, že schodek ve výši 270 miliard korun není něčím, z čeho by měla vláda radost, je to ale realita. „Neplánujeme, že bychom deficit nějakým způsobem zvyšovali, 270 miliard je něco, co opravdu chceme dodržet,“ řekl. Kabinet chce dál pracovat na zastavení obrovského zadlužování především z posledních dvou let předchozí vlády Andreje Babiše (ANO), které je i jedním ze zdrojů inflace, doplnil.