Konečně bude jasno. Zprávu o tom, že se vláda chystá na čtvrteční hromadné tiskové konferenci ve Strakově akademii oznámit podobu opatření pro snížení schodku státního rozpočtu, přinesly v úterý Seznam zprávy.

Redakce Deníku oslovila s žádostí o potvrzení informace mluvčího vlády Václava Smolku, ten se ale přímé odpovědi vyhnul. „V tuto chvíli informaci nemohu ani potvrdit, ani vyloučit. K této věci nemohu v tuto chvíli nic blíže komentovat,“ odpověděl.

Podle Seznam zpráv má tisková konference začít v symbolických 11:55, tedy za pět minut dvanáct, a vystoupit na ni mají zástupci všech vládních stran, kteří připravované kroky okomentují.

Informační ticho dodržují i Piráti, mluvčí strany Veronika Šmídová odmítla účast ministra pro regionální rozvoj Ivana Bartoše na konferenci komentovat. „Vyvrátit ani potvrdit nemůžu nic, protože v tuto chvíli to skutečně nevíme,“ odpověděla na dotazy Deníku.

Jednání se nicméně podle jejího sdělení blíží skutečně ke konci. Jak moc jsou připravená opatření v souladu s navrhovaným pirátským balíčkem úspor, sdělit nechtěla. „Pirátská strana i nadále drží úmluvu, že komentovat budeme až skutečně finální verzi a v komentování různých informací a vějiček, které kolují ve veřejném prostoru, nevidíme smysl,“ doplnila Šmídová.

Vláda chce letos a poté i v dalších letech ročně ušetřit 70 miliard korun. Na čem? Denik.cz vás s jednotlivými navrhovanými škrty i možným zvýšením některých daní seznamuje v rámci seriálu Vládní škrty.

Naopak zprávu o čtvrtečním představení reformy důchodů i kroky pro ozdravení veřejných financí pro server Echo24 potvrdili Lukáš Vlček z hnutí STAN a Michael Kohajda z KDU-ČSL. „Ano, takový je plán. Nejdříve ale musíme dotáhnout všechny části balíčku a v takovém stavu ještě nejsme. Věřím ale, že čtvrteční termín naplníme,“ řekl deníku Echo24 Vlček.

Poslanec Kohajda také vidí čtvrteční termín jako reálný. „Ano, zatím pracujeme s termínem tohoto čtvrtku. Co se týká stavu jednání, z tohoto pohledu je termín představení reálný,“ uvedl pro Echo24 Kohajda.

Z vládních stran přicházely v posledních týdnech informace, že kvůli hledání úspor bude nutné zvýšit některé daně. Skloňuje se nárůst daně z příjmů firem ze současných 19 procent o jeden či dva procentní body.

