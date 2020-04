On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Odklad nebude plošný, týkat se bude jen těch, kteří o to stojí. "Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru," uvedlo ministerstvo financí. Lidé to ovšem nebudou muset nijak prokazovat, stačit bude jejich prohlášení.

Žadatelé v tom případě zaplatí splátky později stejně jako úroky, které budou zachovány ve smluvní výši. Novinkou je „zastropování“ úroků. U spotřebitelských úvěrů mohou být navýšeny nanejvýš o osm procentních bodů nad základní sazbu ČNB. V současnosti by tak nejvyšší úrok mohl být devět procent (základní sazba od centrální banky je jedno procento).

Možné to nebude naopak třeba u úvěrů z kreditních karet, kontokorentů, operativního leasingu nebo úvěrů souvisejících s obchody na kapitálovém trhu. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, po kterou je přerušil.

Co moratorium na splácení znamená:



* dlužníci, kteří si o to požádají, budou moci přerušit splácení o tři až šest měsíců, poté se jim lhůta splácení po stejnou dobu protáhne



* týká se fyzických osob i firem



* dlužník "prázdniny" pro splácení oznámí věřiteli, ale nemusí mu nic dokazovat



* bude závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti



* přerušit půjde splátky spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem



* nařízení se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing či úvěry související s obchody na kapitálovém trhu



* nelze ani odložit splátky u úvěrů, kde byl dlužník k 26. březnu v prodlení splátek delším než 30 dnů



* úroky budou zachovány ve smluvní výši, u spotřebitelských úvěrů se mohou navýšit nanejvýš o osm procentních bodů nad základní sazbu ČNB (repo sazbu)

Česká bankovní asociace (ČBA) uvedla, že banky v souvislosti s epidemií koronaviru již řeší přes sto tisíc případů žádostí o odklad splátek. "Možnost odkladu splátek až o šest měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19, a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu," zdůraznil výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek

Podle odborníků přesto nové nařízení může nahrát "černým pasažérům", kteří je využijí, i když nebudou epidemií nijak poškozeni. "Nebankovní společnosti tak přijdou i o příjmy, které by normálně obdržely od dlužníků, kteří mohou i nadále splácet, a díky tomu nemuseli přistupovat k radikálnímu snižování nákladů a například i propouštění," uvedla Jana Mücková, ředitelka společnosti Bondster.com, jež on-line zprostředkovává investice do půjček.

Nebankovní společnosti se podle ní mohou po dobu půl roku ocitnout prakticky bez příjmu. Nebudou tak schopny plnit své závazky, budou muset omezit svůj provoz a nebudou mít peníze na mzdy svých zaměstnanců.

Ministři rovněž schválili novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Rozšířila tak okruh úvěrů, u nichž stanovila maximální sankce za opožděné splátky. Zatím byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele, nyní se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro živnostníky.

Oba vládou schválené návrhy projednají poslanci ve sněmovně ve zrychleném režimu legislativní nouze.

Otevření prodejen domácích potřeb

Vláda rozhodla i tom, že se od čtvrtka 2. dubna od 6. hodiny ranní mohou otevřít prodejny domácích potřeb. A to v případě, že umožňují nákup zdravotnických pomůcek.

„Musí jít ale o prodejny, ve kterých lze nakoupit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory, desinfekce nebo rukavice. Chceme, aby si lidé mohli potřeby pohodlně nakoupit a nemuseli je tak shánět pouze v lékárnách,“ zdůraznil na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Jde o další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který v pondělí kabinet prodloužil do soboty 11. dubna 06:00. Zákaz se dále netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Minulý týden ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření aktualizovalo, od pátku se zákaz nevztahuje na zámečnictví, opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost, myčky automobilů a pohřebiště. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu uvedl, že pokud nebude vývoj epidemie "razantně stoupající", mohly by po Velikonocích například otevřít některé obchody nebo kadeřnictví.

Vláda zároveň předložila návrh na prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude počet nakažených i nadále stoupat. Za důležité proto považuje zamezení shromažďování obyvatel o Velikonocích a možnost snáze nakupovat ochranné pomůcky ze strany státu.

O prodloužení nouzového stavu bude Poslanecká sněmovna rozhodovat v úterý 7. dubna, kdy se uskuteční její další mimořádná schůze.

Zákon by měl omezit výpovědi z bytů kvůli nezaplacenému nájemnému



Vláda schválila návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moct splatit do konce května 2021. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Návrh zákona ministerstvo zveřejnilo ve vládní knihovně.



Splátky nájemného bude možné podle Dostálové odsunout v případě, že nájemník nemůže platit kvůli snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru.



Druhým opatřením je zavedení možnosti odložení splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení. Jejich splatnost by byla odložena do konce letošního listopadu, pokud příjemce úvěru doloží, že nemůže úvěr splácet kvůli mimořádnému opatření při epidemii.