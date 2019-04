Česko bude v druhé polovině letošního roku v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G opět lákat čtvrtého mobilního operátora. Vláda dnes schválila návrh podmínek aukce. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013. „Jsou to veřejné konzultace a každý zájemce má možnost se toho zúčastnit a obrátit se na Český telekomunikační úřad. My jako vláda budeme aktivní a budeme se snažit vyhledat investory,“ uvedl Babiš.