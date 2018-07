Vláda nepodpoří změnu v odměňování zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu

Vláda ANO a ČSSD podle ministra spravedlnosti a šéfa legislativní rady Jana Kněžínka (za ANO) nevidí důvod, proč by se měl rozbíjet systém odměn ve státních službách. Ve Sněmovně proto bude proti návrhu na zavedení platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), na jehož základě by měli být pracovníci úřadu odměňováni podle poslanecké iniciativy.

Návrh dnes vláda odmítla, informoval Kněžínek novináře. Platový řád by podle návrhu měl vydávat prezident úřadu poté, co by ho schválil rozpočtový výbor Sněmovny.

Se změnou zákona o NKÚ přišla ve Sněmovně skupina poslanců z kontrolního výboru. Stejný návrh předložili poslanci loni v dubnu, Sněmovna ho ale do voleb neprojednala.

Předkladatelé uvádějí, že zaměstnanci NKÚ nejsou zaměstnanci ve správním úřadu, protože NKÚ není správním úřadem, a zákon o státní službě se na ně proto nevztahuje. Nyní pobírají platy podle zákoníku práce a příslušného nařízení vlády, které se na takové zaměstnance státu vztahuje, zatímco na platy úředníků podle služebního zákona se vztahuje jiné nařízení vlády. Toto nařízení však způsobuje, že od 12. platové třídy výše se platové tarify zaměstnanců podle služebního zákona výrazně liší v jejich prospěch od tarifů těch zaměstnanců, kteří spadají pod zákoník práce.

Podle poslanců je třeba legislativně upravit odměňování zaměstnanců NKÚ tak, aby se odstranily neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. Jak uvádějí, zajištění působnosti NKÚ vyžaduje vysokou odbornou úroveň zaměstnanců, v případě kontrolorů dokonce vyšší než u státních zaměstnanců. Vláda prostřednictvím svého nařízení činí z úřadu instituci, která nebude schopna platově konkurovat na trhu práce, tvrdí předkladatelé.

Ministerstvo financí podle informací z vládního webu má k návrhu zásadní připomínky. Poukazuje například na to, že úředníci podle služebního zákona mají víc povinností a jsou na ně kladeny vyšší nároky. "Za kritický považujeme fakt, že do budoucna není zajištěna hranice, do jaké se NKÚ ve vlastním platovém řádu může odchýlit od stávající právní úpravy a jaký to v konečném důsledku může vyvolat vliv na parametry rozpočtu kapitoly," stojí ve stanovisku MF.

Rozpočet NKÚ patří mezi vybrané rozpočtové kapitoly, kterým návrh rozpočtu na následující rok schvaluje sněmovní rozpočtový výbor a vláda pak jeho rozhodnutí zapracuje do návrhu celkového rozpočtu. Na platy mu letošní schválený rozpočet přidělil přes 285 milionů korun.