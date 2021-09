Schillerová dále uvedla, že platy učitelů meziročně porostou o 3,5 procenta a příští rok tak průměrný plat učitele bude zhruba 47 tisíc korun. Rozpočet zároveň podle ní počítá s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 korun na 1967 korun měsíčně. "Do českého zdravotnictví tak půjde meziročně o zhruba 14 miliard korun navíc," uvedla ministryně.

„Vě většině oblastí panovala shoda. Rozpočet tak jak je navržen je schopen zajistit veškeré činnosti ministerstva vnitra, obdobné to bylo na ostatních rezortech. Kamenem úrazu se ale stala výše odměňování ve státní sféře,“ doplnil později Hamáček na tiskové konferenci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.