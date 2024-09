Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun, proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.

Peníze na povodňové škody

Vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Peníze jsou určené na odstraňování škod po povodních, které v polovině září postihly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Sněmovna by novelu rozpočtu měla projednat ve stavu legislativní nouze, podle kuloárních informací by se tak mělo stát příští týden.

V novelizovaném rozpočtu se o 30 miliard korun zvyšují výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa. Celkové plánované výdaje letošního rozpočtu se tak zvýší na 2,222 bilionu korun, příjmy zůstanou 1,94 bilionu korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že pokud se při vyčíslení škod ukáže, že nároky na státní rozpočet nedosáhnou nyní schválených 30 miliard korun, bude deficit příslušným způsobem snížen.