Menší počáteční finanční náročnost pro státní pokladnu. Taková je hlavní výhoda zapojení soukromých investorů do veřejných staveb pomocí PPP projektů (takzvaný Public Private Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi). I proto zákonodárci promýšlejí jejich častější využívání.

Nicméně v Česku se o úplnou novinku nejedná. V současné době totiž investoři ze soukromé sféry platí a provádějí dostavbu chybějícího dálničního úseku D4 mezi Příbramí a Pískem.

„Jsem rád, že všechny práce na D4 pokračují podle předpokladů a projekt Via Salis tak prokazuje životaschopnost modelu PPP pro financování podobných infrastrukturních staveb. Výraznější zapojení PPP do železničních či dálničních staveb znamená pro stát rozložení plateb v čase včetně následné údržby. To je důležité v okamžiku, kdy máme na stavbu dálnic k dispozici méně peněz z Evropské unie,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dostavba 32 kilometrového úseku dálnice D4 vyjde na zhruba 19 miliard korun. Ovšem stát pošle koncesionáři částku rozloženou v měsíčních splátkách. Tu první až po úspěšném zprovoznění dálnice. Pokud ovšem dojde na dálnici k problému a snížené prupostnosti, jako například k omezení počtu pruhů, splátka se poníží.

Výstavba dálnice D4 Mirotice Milín směr Praha:

Zdroj: Youtube

V příštích letech by stejným způsobem měla být financována výstavba dalších dálničních úseků. Nejblíže jsou přípravy pro dálnici D35, a to konkrétně chybějící části mezi městy Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice. Už na podzim by mohlo být vypsáno zadávací řízení na výběr koncesionáře.