Existenční i životní minimum by podle plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) měly letos vzrůst o více než jedenáct procent. Nesouhlasí s tím ovšem ministerstvo financí.

Lidé balancující na hranici chudoby by si mohli už brzy polepšit. Vláda bude totiž dnes projednávat zvýšení životného a existenčního minima, od nichž se odvíjí možnost zažádat si o většinu sociálních dávek.

Podle plánu ministryně práce a sociálních věcí by obě tyto částky měly vzrůst o více než jedenáct procent. Existenční minimum by se tak zvýšilo z 2200 na 2440 korun, životní minimum u jednotlivce ze 3410 na 3790 korun.

NÁROK NA DÁVKY

Podle Maláčové je důvod jednoduchý. Už několik roků se totiž nezvyšovaly. „Podívejte se na přídavek na dítě, což je u nás chudinská dávka – v roce 2014 se to týkalo 440 tisíc dětí, teď jich je 240 tisíc. Že by nám za čtyři roky zbohatla polovina rodin?“ ptá se ministryně.

O kolik by měly vzrůst obě částky

Životní minimum

u samostatně žijícího člověka ze 3410 na 3790 korun



u manželského páru z 5970 na 6630 korun



u samoživitele s dítětem do 6 let ze 4880 na 5240 Kč



u rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let z 10 250 na 11 390 Kč



Existenční minimum

Ze 2200 na 2440 korun na osobu

Zdroj: MPSV

Odkazuje přitom na skutečnost, že se od výše životního a existenčního minima odvíjí nárok na většinu sociálních dávek včetně rodičovských přídavků a porodného. Pokud totiž příjem rodiny přesahuje tyto částky nebo jejich předem dané násobky, lidé je prostě nedostanou nebo pobírají od státu méně. Podobně se od nich odvíjejí i nezabavitelné částky, které musejí exekutoři nechat lidem v exekuci.

VZPĚČUJÍCÍ SE FINANCE

„Celé dvě třetiny příjemců tvoří lidé, kteří nemohou pracovat, jako jsou důchodci, matky samoživitelky a zdravotně postižení,“ řekla Maláčová. Do této skupiny prý spadá více než 69 tisíc nezaopatřených dětí.

Její návrh to ale bude mít těžké. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž se zvýšením ve svém programovém prohlášení nepočítá. A proti nynějšímu zvýšení jsou i někteří zástupci jeho hnutí, jež má ve vládě většinu. Týká se to především ministryně financí Aleny Schillerové.

„Hnutí ANO požaduje, aby byl tento systém svázán s komplexní revizí sociálních dávek, protože se týká asi 65 tisíc občanů, kterým by se tímto zvedly dávky ve státní hmotné nouzi, to znamená podpora v nezaměstnanosti,“ konstatovala nedávno. „My naopak potřebujeme motivovat tyto občany, aby šli pracovat,“ dodala. Preferuje tak prý, aby k navýšení došlo nejdříve od ledna 2020.

Návrh se dnes bude projednávat už podruhé. Měla ho na programu už v prosinci, ale pak jej kabinet odložil.