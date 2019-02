Jak sdělil deníku Zdopravy.cz ministr Dan Ťok, posudek vypracuje Česká zemědělská univerzita. „Pokládáme doplňující otázku, zda při vynaložení dodatečných investic není možné rozpor s ochranou přírody řešit,“ uvedl Ťok. Posudek by měl být hotov v červnu.

Plán na stavbu jezu hatí lokality Natura 2000, které by vzdutí nad jezem narušilo. Vláda proto už před rokem stanovila jako podmínku pro schválení koncepce nalezení vhodných kompenzačních opatření, aby lokality Natura utrpěly co nejméně.

Náhrada lokality není možná

Kompenzace měl vymyslet Národní park České Švýcarsko. Ten ale v listopadu přišel s oznámením, že náhrada významné lokality není možná, čímž zarazil jezu hřebíček do rakve. Už tehdy parku pomáhala zemědělská univerzita. Nyní se bude znovu pokoušet najít řešení. Podle Ťoka jím může být například prodloužení rybího přechodu, ve kterém bude řeka přirozeně plynout.

S druhou možností přišel ministr životního prostředí Richard Brabec. Koncepce by se podle něj dala přijmout bez děčínského jezu, načež by se pro něj ministerstvo dopravy pokusilo získat kladné rozhodnutí v procesu EIA. Pokud by rozhodnutí bylo záporné, mohlo by se ministerstvo dopravy soudit. Takové řešení ale nepostrádá na absurditě, výhrady k němu má i Ťok.

Až do konce roku 2015 přitom plán na stavbu děčínského jezu nebyl v rozporu s lokalitami Natura 2000. Ministerstvo životního prostředí ale tehdy pod tlakem Evropské komise rozšířilo lokalitu Labské údolí až do Děčína, s čímž například nesouhlasilo město ani kraj. Přírodně významná je především oblast soutoku Ploučnice s Labem v centru Děčína, kde vznikají bahenní náplavy, které vytvářejí vhodné podmínky pro život vzácných rostlin (například drobnokvět) a hmyzu. Pod vzdutou hladinou tyto biotopy zmizí. Evropská komise přitom zamítla, že by se náhrada hledala za hranicemi.

Zahájení stavby se stále odkládá

Ředitelství vodních cest má ke stavbě už přes dva roky připravenou mezinárodní dokumentaci EIA, po rozšíření oblastí Natura 2000 ji ale uložilo do šuplíku. Doplní ji až po nalezení kompenzačních opatření a schválení Koncepce vodní dopravy, což se jeví jako stále méně reálné.

O stavbě jezu pod Děčínem se mluví už desítky let, zahájení stavby se ale stále odkládá. Součástí pětimiliardového projektu je i vodní elektrárna a rybí přechod. Jez je poslední chybějící součástí labské vodní cesty. Je i ve vládním programovém prohlášení.