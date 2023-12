Řada podniků začne omezovat zaměstnanecké benefity. Vláda se totiž kvůli úsporám ve státním rozpočtu rozhodla od příštího roku omezit jejich daňové zvýhodnění, od čehož si slibuje sto miliard korun navíc. Odborníci předpokládají, že firmy začnou snižovat příspěvky na kulturu, sport, dovolenou, léky nebo nadstandardní lékařskou péči.

Řada podniků začne omezovat zaměstnanecké benefity. Vláda se totiž kvůli úsporám ve státním rozpočtu rozhodla od příštího roku omezit jejich daňové zvýhodnění, od čehož si slibuje sto miliard korun navíc. | Foto: Shutterstock

Zaměstnanci se budou muset rozloučit s některými výhodami, které jim dosud firmy nabízely. Ostatně už dvě pětiny zaměstnavatelů hlásí, že sníží výši zaměstnaneckých benefitů nebo omezí jejich počet. Aspoň to vyplývá z dotazů, které mezi podnikateli udělala Hospodářská komora.

Účetní a daňová poradkyně ze společnosti BDO Ivana Hlavatá přitom uvedla, že zaměstnanci vnímají benefity jako atraktivní bonus ke mzdě. „Jelikož osvobození benefitů od daně z příjmů bude od příštího roku nově zastropováno na částku 21 983 korun ročně za rok 2024, lze očekávat, že pro většinu zaměstnanců i zaměstnavatelů nebude lákavé tuto hranici překračovat. Zaměstnanci by benefity v hodnotě přesahující stanovený limit zdaňovali stejně jako běžnou mzdu,“ doplnila.

Třeba v náchodské společnosti Atas, která se zabývá výrobou malých elektromotorů, je mezi benefity největší zájem o stravování. Firma také poskytuje příspěvek na rekreaci, permanentky do zoo nebo na sportovní aktivity. „Budeme se benefity snažit zachovat tak, jak jsou dosud. U stravování a u rekreace zůstaneme. Otázka je, zda budou zachovány kurzy plavání,“ přiblížil šéf firmy Otto Daněk.

Marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Kouba uvedla, že k nejžádanějším benefitům patří benefity finanční a pak ty, které souvisejí s flexibilitou práce, dovolenou a větším počtem dnů volna. Předpokládá přitom, že zaměstnanci příští rok obdrží na benefitech méně, než na co byli zvyklí.

Nejrozšířenější benefity • Stravování – stravování v kantýně, stravenkový paušál, elektronické nebo papírové stravenky

• Materiální vybavení – mobilní telefony, notebook, služební auto…

• Sociální benefity – příspěvek na penzijní pojištění, sick day, práce z domova, dovolená nad rámec zákona

• Jaké příspěvky firmě zřejmě omezí

• Kultura

• Sport

• Dovolená

• Doprava

• Léky

• Nadstandardní zdravotní péče

„Velmi pravděpodobně firmy zruší převody na spořicí účet a také možnost si prémie či bonusy převést do Cafeterie tzv. bonus swap,“ upřesnila.

Menší firmy uberou víc

Potvrzují to i výsledky dotazníku Hospodářské komory. Podle nich budou firmy omezovat zejména víceúčelové programy typu Cafeteria nebo Flexi Pass. Budou redukovat i méně rozšířené benefity, jako jsou příspěvky při výročích, odchodu do důchodu nebo svatbě, ale i různé vzdělávací programy. Z dotazníku také vyplývá, že omezovat benefity budou zejména firmy do deseti zaměstnanců, a to třetina z nich. Naopak benefity budou nejméně upravovat velké podniky s více než 250 zaměstnanci. K omezení přistoupí 28 procent těchto firem.

„Novým trendem posledních dvou let bylo zavádění zdravotních benefitů, jako jsou preventivní vyšetření, očkování nebo psychologická podpora. Tyto benefity se často vztahují nejen na zaměstnance, ale i jejich rodiny, což vede ke zlepšování zdravotního stavu české populace. Konsolidační balíček, bohužel, tuto oblast ohrožuje a výsledkem budou další zbytečné vysoké náklady pro české zdravotnictví. Prevence je totiž vždy výrazně levnější než řešení následků,“ varoval viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Podle původních vládních plánů mělo být omezení benefitů výraznější. Kabinet Petra Fialy (ODS) však nakonec ustoupil tlaku zaměstnanců i zaměstnavatelů. Ti ale za tímto omezením vidí i další problém.

„Rozumíme snaze ozdravit veřejné finance, konsolidační balíček vnímáme jako důležitý krok k nastartování procesu dlouhodobější stabilizace ekonomiky. Nicméně systém zaměstnaneckých benefitů je pro zaměstnavatele kvůli vyčerpanému trhu práce důležitý, vedle mzdy to jsou často právě benefity, které rozhodují o atraktivitě zaměstnavatele,“ vysvětlil Prouza.

Nižší benefity budou mít i státní zaměstnanci, neboť vláda rozhodla také o seškrtání Fondu kulturních a sociálních potřeb. Ten zřizují organizační složky státu a zaměstnancům z něj lze přispívat například na nákup knih, vitamínové doplňky, na dioptrické brýle, ale i na různé sportovní aktivity. V současné době je stanoven ve výši dvou procent z objemu financí na platy. Letos to představuje 5,2 miliardy korun. Vláda však navrhla jeho snížení o polovinu, tedy na jedno procento.