Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že konsolidační balíček získá podporu v obou parlamentních komorách. O pozměňovacích návrzích ještě bude pětikoalice jednat, pokud se na nich všechny vládní strany shodnou, budou přijaty, řekl Stanjura na tiskové konferenci před zahájením projednávání souboru opatření ve Sněmovně. Připustil i případné změny vycházející z návrhů opozice.

Ministr financí Zbyněk Stanjura a jeho předchůdkyně Alena Schillerová na jednání v Poslanecké sněmovně. | Foto: Profimedia

„Mezi druhým a třetím kolem se poradíme, není důvod, abychom je nepodpořili,“ uvedl. Důležitý je podle něj objem plánovaných úspor, to je věc, na které bude trvat.

Podle šéfa sněmovního rozpočtového výboru Josefa Bernarda (STAN) je soubor opatření reakcí na neudržitelný stav veřejných financí. Stanjura i další zástupci vládní koalice připustili, že některé daně se v případě schválení souboru opatření zvýší, dvě třetiny úspor jsou podle Stanjury nicméně na straně státu, a to v podobě úspor na provozu, platů či národních dotací.

Zástupci lidovců a Pirátů na tiskové konferenci poznamenali, že jejich priority soubor obsahuje, v případě lidovců jde o podporu rodin, v případě Pirátů podpora zaměstnanců.

V příštím roce by měla navrhovaná opatření zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy korun. Předpokládá se, že vládní návrh dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Očekává se dlouhé jednání, poslanci proto ještě před hlasováním o programu schválili, že jednání může pokračovat i v noci na středu.

Schillerová: Nový balíček je horší, než ten minulý

Opoziční klub ANO tvrdí, že balíček poškodí ekonomiku a zpomalí její růst. Bude proto prosazení předlohy bránit. Také předseda poslanců SPD Radim Fiala už dříve řekl, že toto hnutí využije všechny zákonné prostředky, aby bránilo projednání balíčku i důchodové novely.

Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové je předkládaný konsolidační balíček daleko horším materiálem, než který vláda představila v květnu. Bývalá ministryně financí uvedla, že návrh obsahuje celou řadu nelogičností.

Balíček podle Schillerové nebyl dostatečně projednán se zaměstnavateli ani se zástupci zaměstnanců. „Je to daleko horší materiál než to, co představila vláda na tiskové konferenci (v květnu). Jsou tam věci, které vůbec nesouvisí s daňovým balíčkem, například úprava hazardu,“ poznamenala. Koalice se podle ní nedostatečně věnuje úsporám na výdajové straně státu.

„Náročnost jednání (ve Sněmovně) bude odpovídat tomu, že předkládaný daňový balíček znamená nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii země,“ uvedla Schillerová. Kritizovala to, že ministerstvo financí podle ní nevypořádalo zhruba 230 zásadních připomínek. Nazvala to arogancí moci.

Za současné situace považuje balíček za jedovatý koktejl pro českou ekonomiku. Vláda by se podle Schillerové měla více soustředit na čerpání evropských peněz či řádný výběr daní. "Cílem je přesvědčit poslance, aby balíček odmítli jako celek," řekla. Pokud se to nepodaří, chce hnutí ANO napravit největší chyby a nelogičnosti v materiálu.

Některé části balíčku naopak opoziční subjekt hodlá podpořit - například zvýšení spotřební daně ze závislostí či zvýšení daně z hazardu.

SPD udělá vše proti schválení balíčku

Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je balíček souborem veskrze škodlivých opatření. SPD udělá vše proti jeho schválení, řekl před dnešním zasedáním Sněmovny šéf poslanců hnutí Radim Fiala. „Jde o nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR,“ kritizoval.