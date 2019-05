Premiér očekává, že se oproti letošku zlepší výběr daní o 63,3 miliardy korun. Bez deficitu se rozpočet přesto neobejde, na rok 2020 jej naplánoval ve výši 40 miliard korun. Státní dluh by měl klesnout ze 41,1 procenta na HDP na 29,3 procenta.

Podle opozice by ovšem stát měl spíše než na dávky myslet na investice, reformu státní správy a vzdělávání. Babiš čeká, že by měl prostředky na investice přinést chystaný Národní rozvojový fond, na němž by se podílely banky. V příštím roce by v něm mělo být zhruba šest miliard korun.