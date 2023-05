Dopady zrušení daňové úlevy: Cena nafty u čerpacích stanic vzroste o koruny

Se začátkem letních prázdnin nejspíše podraží na čerpacích stanicích nafta. Jedním z důvodů bude vrácení spotřební daně do původní výše, tedy zdražení o jeden a půl koruny na litr nafty. Tento týden o tom rozhodla vláda. „Děravé“ státní kase, jejíž deficit činil za první čtyři měsíce letošního roku zhruba 200 miliard korun, by návrat spotřební daně měl každý měsíc přinést 727 milionů korun, k tomu dalších 73 milionů by putovalo měsíčně do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak se zvýšení spotřební daně konkrétně projeví u čerpacích stanic?