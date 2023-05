Vláda schválila konec snížené daně z nafty. V původní výši má být už od léta

ČTK

Vláda rozhodla o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu 9,95 koruny za litr. V návrhu novely zákona o spotřebních daních vláda navrhuje, aby se tak stalo od poloviny roku. V současnosti je daň nižší o 1,50 koruny na litr, úleva měla původně platit do konce roku. „Situace se ale změnila k lepšímu a cena nafty výrazně klesla,“ řekl v Brně novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Návrat sazby daně by podle ministerstva dopravy znamenal do státního rozpočtu více než 720 milionů korun měsíčně.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot - Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek