Zvýšení DPH se promítne i do účtu za kadeřníka. O kolik si připlatíme? Ptali jsme se v kadeřnických salonech na Strakonicku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Vladislava Jůzlová provozuje kadeřnictví ve Strakonicích přes deset let. Tedy i ji zasáhlo rozhodnutí vlády zvednout DPH z 10 na 21 procent. „Platím paušální daň, která byla loni 6208 korun. Po zvýšení to bude 7498 korun. Tedy o 1290 korun více. Není to moc, ale zvýšení to je,“ říká.

Předpokládá, že do cen služeb se zvýšení daně promítne minimálně. „Zatím nad tím ještě přemýšlím, ale zvednout cenu asi budu muset. Třeba pánské stříhání stojí 180 korun, tak bude za 190 korun,“ dodává.

Změny pro zaměstnance v roce 2024: Čistá mzda klesne kvůli pojistnému

Za mnohem drastičtější považuje období v době covidu. „To bylo zdražování mnohem brutálnější. Především ceny materiálu šly nahoru s každou dodávkou,“ vzpomíná.

Jako každý podobný salon má i Vladislava Jůzlová svoji stálou a věrnou klientelu. „Nemyslím si, že zákazníci přestanou chodit. Ale prodlouží se intervaly. Ženy na barvení nebudou chodit po šesti týdnech, ale třeba po dvou nebo třech měsících,“ dodává.

Budeme se barvit doma?

Jinak zvýšení daně z 10 na 21 procent vidí kadeřnice Lýdie Brandýsová ve Vodňanech. „Přijdu o zákaznice, to je jasné. Nejde o stříhání, ale o barvení. Řádově může jít o desítky korun i více,“ dodala.

Půjde prý především o seniorky, samoživitelky nebo studentky. „Řekněme, že k nám chodí klientka, která dosud platila 500 korun. Příště to může být 650 korun i více. Takže přestanou chodit do kadeřnictví a budou si kupovat levnější barvy v drogerii. Abych řekla pravdu, je to horší, než v době covidu,“ dodává s tím, že v jejím dalším rozhodování hrají roli i myšlenky na ukončení činnosti.

Jana Nováková má v Blatné kadeřnictví 15 let. „Nahoru nejde jen daň, ale i sociální a zdravotní pojištění nebo energie. Není to snadné a bude ještě hůř,“ říká. Zdražení se tedy nevyhne ani jejím zákaznicím. Ty podle ní budou buď chodit do kadeřnictví v delších intervalech nebo si budou barvit vlasy doma samy.