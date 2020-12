Nadšenci, kteří se roky snaží o její záchranu a uvedení do provozuschopného stavu, se dočkali nečekané finanční vzpruhy. Německá vláda pošle na obnovu vlaku čtyři miliony eur, v přepočtu přes 104 miliony korun. O dotaci informovala německá média, například MDR.

Peníze obdrží sdružení SVT, které se v Görlitz na německo-polské hranici obnově jednotky už několik let věnuje. Není náhodou, že právě v tomto městě: jednotka vznikla v roce 1963 právě zde v někdejším závodě VEB Waggonbau Görlitz.

Restoration - Diesel powered express rail train VT 18.16 Vindobona of the German Reichsbahn was build in East Germany city Goerlitz. From 1957 to until 1979 train operated between East Berlin to Vienna via former communist Czechoslovakia. @epaphotos @FilipSinger pic.twitter.com/wwRGuTPKlY — Filip Singer (@FilipSinger) November 28, 2020

Nadšenci chystají obnovu do původního stavu, už běží například výroba sedaček. Jejich cílem je zprovoznit jednotku do roku 2023, tedy přesně 60 let poté, co byla jednotka na veletrhu v Lipsku poprvé představena a 20 let poté, co skončily nostalgické jízdy.

V Česku jednotky jezdily sedm let

Motorové jednotky SVT 175 měly přezdívku Delfín, v Česku jsou známé z expresů Vindobona, kde jezdily od roku 1972 až do ukončení provozu motorových souprav v roce 1979. Podle některých zdrojů jezdily na Vindoboně už od roku 1966 do roku 1969. Objevovaly se také u vlaků Karlex a Karola do Karlových Varů až do roku 1982.

Delfíni jezdili také například do Kodaně či Malmö, jednotky zvládaly rychlost až 160 km/h. Výkon dvojice motorů byl 2 000 koní. V jednotce bylo možné dle sezóny a poptávky měnit počet vozů, nabízely 160 až 300 míst včetně jídelního vozu. Vindobona byla v té době povinně místenková a v příhraničních oblastech byla vnitrostátní přeprava omezena. Vlak poskytoval velký komfort.

Netradiční bylo například řešení 2. třídy v motorových vozech ve velkoprostorovém oddíle se sedačkami v leteckém uspořádání za sebou s možností otáčení podle směru jízdy. Neobvyklý tvar motorové jednotky s výrazným „nosem“, který ji odlišil od všech ostatních vlaků, a jízda za železnou oponu vytvořily z Vindobony jednu z největších železničních legend nejen u nás, ale v celé střední Evropě.