Nejpozději do poloviny roku 2025 by měly být stěžejní železniční trasy pokryté kvalitnějším mobilním signálem a rovněž vysokorychlostním 5G internetem. Takový byl plán Česka ještě v průběhu letošních letních prázdnin. Nakonec ale možná zůstane jen u toho a cestující zůstanou zejména mimo velké aglomerace bez rychlého internetového spojení. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž stále nevypsalo dotační výzvy na výstavbu infrastruktury.

Nové stožáry mimo kolejiště by měli postavit s podporou evropských peněz mobilní operátoři. To však už nyní varují, že se do případné dotační výzvy nepřihlásí. Důvodem jsou striktní podmínky Národního plánu obnovy. Podle nich musí být všechny projekty dokončené a funkční do konce roku 2025. Zbývá něco málo přes dva roky.

„Všechny potřebné dokumenty jsou připravené, dojednané. Jsme v cílové rovince, jen chybí poslední krok, a to vypsání dotační výzvy. Obávám se, že už je ale trochu pozdě. Na stavbu jsou potřeba alespoň dva roky čistého času, jelikož žijeme v byrokraticky přebujelé zemi a získat nejrůznější povolení, potřebná razítka a podobně zabere mnohem více času než výstavba samotného vysílače,“ vysvětluje prezident Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund.

Podle prezidenta APMS by měla česká vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu mnohem více tlačit na Evropskou komisi, aby dokumenty schválila. „Pokud se do výzvy nikdo nepřihlásí, zůstane situace na kolejích řadu dalších let stejná jako doposud. Dokud se znovu nenajdou peníze na dostavbu infrastruktury k posílení mobilního signálu,“ varuje Grund.

Jednání pokračují, hájí se ministerstvo

Aby v Česku byly hlavní železniční trasy pokryté kvalitním mobilním signálem a vysokorychlostním internetem, existuje podle asociace ještě jedna cesta. Česká republika by se měla snažit vyjednat výjimku na prodloužení termínu. „Zároveň by ministerstvo nemělo čekat na notifikace Evropské komise, ale dotační výzvy vypsat již nyní s termínem s termínem od března příštího roku. Když člověk potřebuje získat od úřadů dvě razítka, také řeší současně a nečeká, až jak dopadne to první,“ nabádá prezident Grund.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale kritiku odmítá. Tvrdí, že i přestože je proces pokrývání železničních koridorů organizačně a právně komplikovaný, přípravy na vypsání dotačních výzev pokračují. „Tyto výzvy kromě jiného musí zohlednit fakt, že mobilní operátoři musí v plném rozsahu splnit stanovená rozvojové kritéria, která jsou uvedena v podmínkách aukce kmitočtů 5G. Následně musí být České republice vydán souhlas Evropské komise na poskytnutí veřejné podpory. Jednání s Evropskou komisí stále probíhají,“ říká za odbor komunikace ministerstva David Hluštík.

Komplikací je i to, že text dotačních výzev musí být vypracován v souladu s Nařízením Evropské komise, jenže dokument se právě novelizuje. I proto chce ministerstvo dojednat výjimku z pravidel Národního plánu obnovy. MPO v současnosti připravuje žádost, aby tato investice Národního plánu obnovy mohla být ukončena koncem 1. pololetí 2026,“ připouští mluvčí resortu.

Kromě mobilních operátorů se na výstavbě infrastruktury bude podílet i Správa železnic. „Přímo u kolejí bude stožáry budovat Správa železnic. Jedná se o stovku stožárů. S výstavbou souvisí také dovedení potřebné internetové konektivity a elektrické přípojky ke stožárům. Specifickým příkladem je pokrytí signálu v tunelech, kde Správa železnic musí vytvořit potřebné specifikace a připravit stavby pro instalaci vyzařovacích kabelů,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Poté by na základě rámcové dohody infrastrukturu Správy železnic mohli za určitou částku využívat i operátoři.

Jestliže se podaří úředníkům z ministerstva včas dohodnout s Evropskou komisí a vypsat dotační výzvu, výstavba nových vysílačů začne prioritně na nejvytíženějších koridorech, a to Praha – Česká Třebová – Olomouc a Česká Třebová – Brno. Na výstavbu dalších nezbydou peníze. „I tak by byla pokryta zhruba polovina nejvytíženějších železničních úseků, což není vůbec špatné,“ poznamenává Grund.

Problémové vagony

Jen samotné zhuštění pokrytí kýžený efekt a stabilitu internetového připojení rozhodně nepřinese. „Železniční vagón se chová jako Faradayova klec. I kdyby trať byla krásně pokrytá, přesto si obtížně zavoláte,“ vysvětlila několikrát předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková.

Dostat signál do vagónů pomohou takzvané opakovače. Dopravci budou moci na jejich pořízení žádat rovněž o dotace z Národního plánu obnovy. Připraveno je tu 350 milionů korun, což by mělo stačit k vybavení touto technologií tří stovek železničních vozů. Špatnou kvalitu signálu uvnitř vlaků řeší zatím dopravci zřizováním palubní wi-fi sítě. „České dráhy v novém jízdním řádu na příští rok podstatně rozšíří nabídku služeb ve svých vlacích. Denně přibude zhruba 630 spojů s Wi-Fi, 560 s elektrickými zásuvkami,“ sděluje mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Konkurenční a menší dopravce RegioJet nabízí internetové pokrytí ve všech svých vlacích. Používá přitom vlastní technologické řešení v podobě „svazování“ signálu od více mobilních operátorů. Tím je příjem dat robustnější.

Mít na palubě dobrý internet je pro vlakové dopravce zásadní. Z rok starého průzkumu společnosti NMS Market Research pro asociaci mobilních operátorů vyplývá, že 50 procent lidí, kteří vlakem nejezdí, by změnilo názor, pokud by bylo garantováno kvalitní internetové spojení a za jízdy mohli pracovat či se věnovat zábavě. Výzkum současně potvrdil, že jen čtyři z deseti cestujících jsou spokojeni s aktuální rychlostí a stabilitou připojení (Wi-Fi či mobilního) uvnitř vlakových souprav. Jen šest procent dotázaných uvedlo, že se ve vlaku k internetu nepřipojuje. On-line sběr dat probíhal v Českém národním panelu mezi 1093 respondenty.

Bílá místa železnice, aneb kde si nezavoláte či nepřipojíte se

• Stříbro – Cheb

• Ostrava – Český Těšín

• Ostrava – Studénka

• Brno – Adamov - Blansko

• Česká Třebová – Olomouc

• Velešín – Rybník



Problémy se signálem se starším signálem 2G

• Svojšín – Ústí

• Bílovice nad Svitavou – Adamov

• Brandýs nad Orlicí – Kerhartice



Zdroj: ČTÚ, vybrané jsou pouze delší souvislé úseky.