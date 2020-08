Zveřejněné jízdní řády současně ukazují, jak hluboce nekonkurenceschopná je v některých částech republiky železnice. Pendolino bude zatím nejrychlejším spojem z Karlových Varů, trasu zvládne za 3 hodiny a 25 minut, o sedm minut rychleji než přímé rychlíky Krušnohor přes Ústí nad Labem. Ve směru z Prahy bude pendolino o minutu rychlejší. Autobusy zvládají cestu až do centra Prahy za 2 hodiny a 15 minut, na okraj Prahy ještě rychleji.

Pendolino, které vyjíždí z Prahy v 18:43 a v Chebu je ve 21:26, dorazí do Varů ve 22:08. Na zpáteční cestu bude pendolino vyrážet v 5:52. Jeho výhodou oproti Krušnohoru bude přímé spojení s Moravou, vlak jezdí až z/do Ostravy.

„Těší mě, že se nám společnými silami s Karlovarským krajem podařilo zavést přímé, velmi pohodlné spojení lázeňské metropole nejen s Prahou, ale také s Pardubicemi, Olomoucí a severní Moravou,“ uvedl člen představenstva ČD Jiří Ješeta. „Za necelých sedm hodin cesty a bez přestupu tak lze urazit trasu mezi severní Moravou až do Karlových Varů dlouhou více než 600 kilometrů,“ dodal. Půjde tak o nejdelší vnitrostátní spoj v Česku podle počtu ujetých kilometrů.

Spolupráce mezi hotely a Českými dráhami

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) v ČTK uvedla, že by se do podpory nového spojení měli zapojit i místní podnikatelé v cestovním ruchu.

„Už jsme mluvili s hoteliéry o tom, že by hotely zkusily vymyslet nějaký podpůrný program pro to, aby lidé cestovali sem do našeho města právě se společností Českých drah. To znamená, že i hotely samy by se zapojily doprovodnými programy nebo nějakou podporou, aby lidé využívali pendolino,“ řekla Pfeffer Ferklová. Konkrétní podoba benefitů bude podle ní předmětem dalšího jednání.