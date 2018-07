Vlakem do Prahy? Pro Liberecké nesmysl, na Moravě žhavý trend

Antonínovo pekařství - malé řemeslné pekařství v Praze, hledá pro své nové provozovny, pekaře/ky slaného i sladkého pečiva. Jsme malá rodinná pekárna, velmi pěkné prostředí, směny 12h. krátký/dlouhý týden, denní i noční. Požadujeme chuť do práce a ochotu učit se. Nabízíme možnost ubytování, velmi zajímavý plat 24-30.000 Kč, veškeré příplatky, týden dovolené navíc, stravenky, zam. výhody, pečivo zdarma. Místo prac.: Antonínovo pekařství.

Zámečníci strojů Zámečník, kotlář. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: První kontakt osobní, písemný!!!, , Požadavky: , - Znalost čtení technické dokumentace, - Manuální vzručnost, - Zdravotní způsobilost - hluk, prach, vibrace, - praxe ve svařování - svářečský průkaz může být i propadlý, vitáno, není však podmínkou. lze u zaměstnavatele obnovit či dodělat!!!, , Pracovní náplň: Práce s elektrickým i vzduchovým nářadím; dělení, tváření, broušení, vrtání materiálu. Sestavování dílů do celku podle výkresové dokumentace. Obsluha zdvihacích a vázacích zařízení., Součástí výběrového řízení je teoretická zkouška znalosti čtení technické dokumentace , , Zaměstnavatel nabízí: , -Možnost profesního a kvalifikačního růstu. , -Zdrav. Dovolená, Příspěvek na živ. a důch. pojištění, podnikové stravování, zvýšené příplatky pro svářeče, , Pracovní doba: ranní 6:00 - 14:00hod, odpolední 13:30 - 21:30hod, , Místo výkonu práce:, - Ondřejovická strojírna a.s. pracoviště Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory, , Zájemci se mohou hlásit: , - osobně na provozovně zaměstnavatele, po předchozí telefonické (584 461 117) dohodě, - zasláním písemné nabídky a stručného životopisu (CV) na e-mail: zondlak@ondrstroj.cz. Pracoviště: Ondřejovická strojírna a.s. - pracoviště, 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách. Informace: Evžen Zondlák, +420 584 461 117.