Vlakem z Prahy do Berlína v rekordním čase? Dráhy nasadí nové lokomotivy

České dráhy slibují rychlejší cestování mezi Prahou a Berlínem. Nasadí totiž nové lokomotivy a vlaky by tak nyní měly urazit vzdálenost mezi oběma hlavními městy za rekordní čas čtyři hodiny a pět minut, což je o více než deset minut méně než dosud. České dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě.

„Zrychlení vlaků umožní nasazení moderních lokomotiv Vectron pod značkou Českých drah. Tyto lokomotivy se už nebudou vyměňovat za jiné v Drážďanech, a tak se výrazně zkrátil pobyt vlaků v saské metropoli a zrychlí cestování do Berlína a Hamburku,“ vysvětluje důvody zrychlení Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.

Cesta z Prahy do Berlína bude nově trvat přibližně čtyři hodiny, do Hamburku se zkrátí na zhruba šest a půl hodiny. Včasnou jízdenku pro trasu z Prahy do Berlína lze pořídit již od 369 korun a z Prahy do Hamburku od 501 korun.

Spoje EuroCity na lince Praha – Drážďany – Berlín – Hamburk nabízejí vedle rychlé cesty také komfort. Soupravy jsou klimatizované, cestující mají k dispozici elektrické zásuvky a USB porty pro napájení drobné elektroniky, WiFi připojení k internetu. Ve vlaku jsou místa pro cestující na invalidních vozících i pro cestující s malými dětmi v kočárcích.

Ty mají i zvláštní uzavřený oddíl, aby malé děti nerušily ostatní spolucestující. Pro cykloturisty je vyhrazen vůz s místy pro jízdní kola, vlaky totiž sledují trasu oblíbené mezinárodní dálkové Labské cyklotrasy. Samozřejmostí je také restaurační vůz s bohatou nabídkou jídel a nápojů, která jsou v plném sortimentu servírovaná i ve voze 1. třídy. Ve vozech 2. třídy mají cestující k dispozici roznášku drobného občerstvení.

Nynější čtyřhodinová cesta je podle Českých drah výrazným zrychlením. Ještě ve 30. letech minulého století totiž trvala trasa Praha – Berlín přibližně šest hodin. Cestovní čas šest až sedm hodin pak vydržel mezistátním expresům od počátku 50. let až do konce 80. let minulého století. Teprve po roce 1989 začalo docházet k postupnému zrychlování díky modernizovaným tratím a novým vozidlům. Před 25 lety se cestovní čas zkrátil asi o hodinu na přibližně pět hodin a nyní je kratší o další hodinu.