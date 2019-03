Autobusy loni cestovalo téměř 340 milionu lidí, což je meziročně o zhruba deset milionů cestujících více. Ačkoliv loňské přepravy stále zaostávají oproti období kolem roku 2010, kdy autobusy cestovalo až o 40 milionů lidí za rok více, jde o přerušení nepříznivého trendu z posledních let, kdy cestujících v autobusech pravidelně ubývalo.

K růstu počtu pasažérů nejspíš přispěly nové státní slevy. Zatímco v prvním pololetí loňského roku v autobusech pokračoval klesající trend z předchozích let, ve druhém pololetí, do kterého se od září už promítly právě i nové slevy, přibylo v autobusech meziročně 14 milionů cestujících.

Cestujících přibývá dlouhodobě

Více cestujících loni cestovalo také vlaky. Ty loni přepravily více než 189,6 milionu pasažérů, což je meziročně o 6,5 milionu více. Na rozdíl od autobusů však není vliv nových slev v železniční dopravě takový. Počet cestujících na železnici totiž rostl po celý rok a při srovnání prvního a druhého pololetí loňského roku nenastala tak výrazná změna jako u autobusů.

Na skutečnost, že cestujících ve vlacích přibývalo dlouhodobě už před slevami, upozorňovali také dopravci. Zájem o železnici se pravidelně zvyšuje od roku 2009. Loňské číslo tak bylo nejvyšší minimálně od roku 2002, odkdy jsou statistiky o veřejné dopravě dostupné.

Od loňského září platí v tuzemské veřejné dopravě státní slevy. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Stát na kompenzacích za slevy loni od září dopravcům vyplatil celkem dvě miliardy korun. Nejvíce vyfakturovaly České dráhy, které dostaly 846 milionů korun. Celkově by slevy měly stát zhruba šest miliard korun ročně.