Když v závěru roku 2007 projel Sinutcem, Libčevsí a Hnojnicemi na severu Lounska poslední osobní vlak, málokdo věřil, že se ještě na Švestkovou dráhu někdy celoroční provoz vrátí. Stane se tak po dvanáctileté pauze.

Vlastník trati, společnost AŽD Praha, nasadí zmodernizované nízkopodlažní motorové jednotky RegioSprinter. Dokončená je první, v minulých dnech ji představil na veletrhu Czech Raildays v Ostravě. Motorové jednotky v barvách Dopravy Ústeckého kraje doplněné o logo Švestkové dráhy budou celkem čtyři, aktuálně prochází komplexní modernizací ve společnosti CZ LOKO ještě tři.

„Společnost CZ LOKO odvedla naprosto precizní modernizaci motorové jednotky, navíc ve velmi krátkém čase. Nejenom, že celá jednotka vypadá, jakoby právě sjela z výrobní linky výrobce Siemens-Duewag, ale je nově vybavena pohodlnými sedadly a také prostorným WC s vakuovým systémem, které v původní výbavě chybělo. Samozřejmostí jsou pak zásuvky, klimatizace, Wi-Fi a další prvky moderního cestování,“ nešetřil chválou generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Vlaky se na obnovenou každodenní linku Litoměřice – Most vydají se změnou jízdního řádu, tedy od prosince. Cestování bude rychlejší než nyní provozované autobusové linky.

Maximální rychlost motorové jednotky RegioSprinter je je sto kilometrů v hodině, společnost AŽD Praha ji využije na rovných úsecích Švestkové dráhy. Ta se tak stane nejrychlejší regionální tratí v ČR. Souprava pojme 65 sedících cestujících a 100 stojících.

Švestkovou dráhu koupila společnost AŽD Praha od státu v roce 2016. Od té doby prošla rozsáhlými opravami. Nové je zabezpečovací zařízení jak přejezdů, tak stanic, ve kterých byla navíc obnovena kolejiště.

Na „Švestkovce“ bez strojvedoucích

Trať bude sloužit nejenom pro každodenní dopravní obslužnost Ústeckého kraje, ale také jako zkušební polygon pro nové technologie z produkce AŽD Praha. Na Švestkové dráze by se měly od příštího roku třeba testovat autonomní vlaky bez strojvedoucích.

„Před pěti lety se Ústecký kraj rozhodl, že na některých tratích obnovíme alespoň víkendový turistický provoz, aby nezanikly. Společnost AŽD Praha následně modernizovala trať na takovou úroveň, že s přidáním moderních vozidel bude atraktivní i pro každodenní provoz. Od prosince tohoto roku tak bude jezdit každý pracovní den mezi Litoměřicemi horním nádražím a Třebívlicemi 11 párů vlaků, dalších 7 párů pak mezi Litoměřicemi a Mostem,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

V závěru roku čekají cestující v okrese Louny na železnici další novinky. Změna dopravců nastane hned na třech tratích. A to Most – Postoloprty – Žatec, Most – Louny – Rakovník a Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka. Státní České dráhy vystřídají dvě soukromé společnosti.