Vlaky po sto letech: kdysi dominantní, drahé a pomalé, dnes rychlé a levnější

/INFOGRAFIKA/ Už několik let volí pro cestu mezi Brnem a Prahou Roman Horáček vlak. „Po cestě mám čas na pracovní záležitosti a nemusím se trápit v autě v častých kolonách,“ chválí si.

Railjet Českých drah. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Attila Racek

Před sto lety by si to možná nemohl dovolit tak často. „Za průměrnou mzdu dvě stě až tři sta korun bylo možné pořídit jen tři až čtyři cesty měsíčně, protože lístek stál pětasedmdesát korun. Dnes si může člověk s průměrným platem měsíčně koupit až sto jízd mezi Prahou a Brnem,“ porovnal možnosti mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.



Železnice oslavila sté výročí republiky pohledem do historie, v němž České dráhy srovnávají cestování tehdy a nyní.

I když je dostupnost železnice výrazně jiná než tehdy, paradoxně byla před sto lety dominantním přepravcem. Už v roce 1921 přepravila přes sto sedmdesát milionů cestujících. „Vlaky tehdy neměly konkurenci. Auta a autobusy byly vzácností a letecké linky neexistovaly,“ poznamenal Šťáhlavský.



Auto si mohly ve dvacátých letech dovolit jen velmi bohaté rodiny. Po republice jich proto jezdilo jen asi pět tisíc. To nyní Češi celkově vlastní přes pět a půl milionu automobilů a dálnice mezi Brnem a Prahou je přeplněná. A to přestože vlaky brázdí trasu mezi dvěma největšími městy dvaapadesátkrát denně . „V prvních letech republiky to bylo jen čtyřikrát za den,“ srovnal situaci Šťáhlavský.



Cestování vlakem se za sto let také výrazně zrychlilo. Z Brna do Prahy se cestující dostanou za dvě a půl hodiny. „Ve dvacátých letech cesta trvala přes pět hodin,“ dodal mluvčí drah.

KAMILA LORENZOVÁ