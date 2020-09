ZSSK to v tiskové zprávě vysvětluje rozhodnutím slovenského krizového štábu, který Českou republiku zařadil na seznam rizikových zemí kvůli pandemii koronaviru. To podle ZSSK povede k omezení poptávky, proto některé spoje dočasně zastaví.

V případě spojení z Prahy do Bratislavy končí od úterý 22. září spojení railjetem až do Bratislavy, vlak skončí v Břeclavi, stejně tak nevyjede ani ze slovenského hlavního města.

Větší redukce čeká Valašské expresy, končí celkem polovina spojů pokračujících jinak na Slovensko. V neděli vyjede naposledy vlak EuroNight z Prahy do Humenného.

Podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné mezi ČR a Slovenskem běžně nabízí 52 spojů denně v obou směrech (tj. na Slovensko i zpět), které mají kapacitu přes 8 tisíc míst k sezení. „Během příštího týdne přerušíme provoz celkem 5 párů vlaků, takže i nadále zůstane v nabídce více jak 40 spojů denně s přibližně 7 tisíci místy k sezení. Cestující, kteří budou potřebovat odcestovat na Slovensko nebo se vrátit zpět do ČR tak budou mít k dispozici dostatečné množství spojů, které mohou využít. Je ale potřeba mít na paměti ochranná opatření stanovená slovenským ústředním krizovým štábem,“ dodala Novotná.

RegioJet zatím spoje neruší

U ostatních mezistátních relací k žádným úpravám jízdních řádů nedochází. Lidé, kteří potřebují cestovat do / ze zahraničí se tak i nadále bez komplikací dostanou našimi mezistátními spoji do okolních států, včetně Maďarska.

RegioJet zatím spojení neruší. „Vidíme, že cestující si stále jízdenky kupují – jenom za včerejšek jsme prodali více než 600 jízdenek na spoje, které jedou na/ze Slovenska v následujících dnech,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Výjimkou budou noční spoje v úterý a ve středu kvůli napěťové výluce v Ostravě. „Výrazně jsme zlevnili od příštího týdne ceny jízdenek na Slovensko – do Košic i do Bratislavy – a to až o 40 %. Výrazně levnější budou jízdenky také pro studenty, kteří mohou za studiem jezdit bez jakéhokoli omezení,“ dodal Ondrůj.

Omezení přeshraničních vlaků ČD a ZSSK

Pohraničná prechodová stanica Kúty:

• Od 22. 9. 2020 (utorok) nebude v úseku Břeclav – Bratislava hl. st. vedený vlak railjet 285 Metropolitan Slovenská strela (Praha hl. n. 19:44 – Bratislava hl. st. 23:44).

• Od 23. 9. 2020 (streda) nebude v úseku Bratislava hl. st. – Břeclav vedený vlak railjet 284 Metropolitan Slovenská strela (Bratislava hl. st. 05:15 – Praha hl. n. 09:13).



Pohraničná prechodová stanica Horní Lideč:

• Od 22. 9. 2020 (utorok) nebudú v úseku Púchov – Horní Lideč vedené nasledovné vlaky:

• Ex 120 Valašský expres (Púchov 18:08 – Praha hl. n. 22:39);

• Ex 124 Valašský expres (Púchov 14:08 – Praha hl. n. 18:39);

• Ex 128 Valašský expres (Púchov 10:08 – Praha hl. n. 14:39).

• Vlaky Ex 122 Valašský expres, Ex 126 Valašský expres a Ex 220 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.

• Od 22. 9. 2020 (utorok) nebudú v úseku Horní Lideč – Púchov vedené nasledovné vlaky:

• Ex 121 Valašský expres (Praha hl. n. 05:23 – Púchov 09:52);

• Ex 125 Valašský expres (Praha hl. n. 09:23 – Púchov 13:52);

• Ex 129 Valašský expres (Praha hl. n. 13:23 – Púchov 17:52).

• Vlaky Ex 123 Valašský expres, Ex 127 Valašský expres a Ex 221 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.



Pohraničná prechodová stanica Čadca:

• Od 27./28. 9. 2020 (nedeľa/pondelok) nebude v medzištátnom úseku Praha hl. n. – Žilina vedený vlak EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:15 – Humenné 10:33), od 28. 9. (pondelok) 2020 bude vlak v úseku Žilina – Humenné v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

• Od 28./29. 9. 2020 (pondelok/utorok) nebude v medzištátnom úseku Žilina – Praha hl. n. vedený vlak EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:13), od 28./29. 9. 2020 (pondelok/utorok) bude vlak v úseku Humenné – Žilina v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

• Vnútroštátny lôžkový vozeň č. 13 na trase Košice – Bratislava a opačne bude v uvedených vlakoch (EN 442 a EN 443) radený bez obmedzenia.