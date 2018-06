Vlaky z Lípy do Liberce zrychlí, některé zastávky ale projedou

Vlaky z České Lípy do Liberce pojedou od prosince rychleji. Vyplývá to z návrhů jízdních řádů, které zveřejnila Správa železniční dopravní cesty. Aby se cestovní doba zkrátila o čtvrthodinu, budou muset vlaky projet některé zastávky. Dnes trvá cesta rychlíku 75 minut, nově to bude jen 66 minut.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Divíšek Martin

Ještě větší zrychlení čeká osobní vlaky, místo 92 minut jim cesta zabere 78 minut. Důvodem je změna stanic, ve kterých se vlaky na jednokolejné trati křižují. ČTĚTE TAKÉ: Českolipské vlaky slaví sto let. Výroba jede dál Kraj si od změny slibuje větší atraktivitu spojení, vlaky na trati totiž využívá čím dál méně lidí. „Navrženou úpravou jízdních řádů dojde k podstatnému rozšíření přestupních vazeb mezi českolipskou tratí a návaznými linkami v Liberci,“ vysvětlil Pavel Blažek ze společnosti KORID LK, která dopravu v kraji organizuje. Změna podle něj bude přínosem pro zhruba 1000 cestujících denně. V opačném směru, tedy z Liberce do Lípy, však zůstanou cestovní doby zhruba na stejné úrovni jako dnes. ČTĚTE TAKÉ: Českolipská vlaková zastávka Holý vrch oslavila výročí Aby se vlaky mohly vykřížit v nových stanicích, budou muset část zastávek projet bez zastavení. O vlakové spojení tak přijdou lidé ve Velkém Grunově, Zákupech či Vlčím Dole. V Pertolticích pod Ralskem má zastavovat pouze každý druhý osobní vlak. Proti změnám vystoupil například českolipský zastupitel Miroslav Hudec. „Zpracovatelé konstatují, že je možno omezit dopravní obsluhu zastávky Vlčí Důl-Dobranov, protože je v obvodu MHD Česká Lípa. Jízdní časy jsou ale nesrovnatelné. Vlak sem z hlavního nádraží jede 5 minut, autobus zhruba půl hodiny,“ uvedl na zasedání krajského dopravního výboru. Projíždění zastávek bude mít podle Hudce negativní dopad i na cestovní ruch. ČTĚTE TAKÉ: Českolipsko a Žitavu propojí nová autobusová linka Starostové ale konec vlakového spojení tak černě nevidí. „Bylo nám přislíbeno, že místo vlaku budou do Velkého Grunova jezdit autobusy, které zajedou přímo do vesnice, takže na tom lidé vydělají,“ řekl Ivan Pastorek, starosta Brniště, pod které Velký Grunov spadá. Tamní zastávka se totiž nachází asi kilometr a půl od obydlené zástavby a moc lidí ji nevyužívá. Také ze Zákup vlaky úplně nezmizí. „Máme tu dvě zastávky, na obě je to z centra zhruba stejně daleko. Pro část lidí to možná komplikace bude, ale většina cestujících už dnes nastupuje na zastávce Božíkov, která zůstane,“ řekl starosta Zákup Radek Lípa. ČTĚTE TAKÉ: Sucho trápí i správce hřišť. Fotbalová hřiště žloutnou, antukové kurty práší Další navrhované změny jízdních řádů se v kraji týkají trasy z České Lípy do Svoru, více vlaků bude projíždět i zastávku Srní u České Lípy. O dva páry vlaků více nově pojede na trase z Harrachova do polské Szklarske Poręby. Připomínky k navrženým jízdním řádům, které mají platit od 9. prosince, mohou lidé společnosti KORID LK zasílat do 13. července.

Autor: Adam Fogl