Vlaky za hranicí životnosti. Třetina vozů Českých drah slouží přes 30 let

Třetina vozového parku Českých drah (ČD) byla vyrobena před více než 30 lety. K výraznějšímu omlazení vlaků nepomohla ani částka 4,6 miliardy korun, kterou společnost za posledních deset let získala ze státního rozpočtu i Evropské unie. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontroloři NKÚ se zaměřili na finance, poskytované dopravcům na obnovu železničních a kolejových vozidel v letech 2012 až 2018. Vedle ministerstva dopravy, které je zodpovědné za rozdělování státních i evropských financí, kontrolovali i postup ČD při modernizaci a rozšiřování vozového parku z dotačních peněz.

„I přes mírný pokles průměrného stáří železničních kolejových vozidel tvoří podstatnou část vozového parku ČD vozidla starší 30 let. V roce 2012 provozovaly ČD přibližně 42 procent takto starých vozidel. V roce 2017 to bylo zhruba 35 procent,“ uvádí kontrolní orgán.

Vlaky vyrobené před rokem 1988 jsou podle kontrolorů často za hranicí technické i morální životnosti. „Věková struktura vozového parku podniku neodpovídá stávajícím ani budoucím požadavkům objednatelů dopravních služeb ani očekávání veřejnosti,“ konstatuje úřad.

Otevřít trh se nedaří

Navzdory snaze o otevření trhu železniční osobní dopravy dalším společnostem zajišťují ČD zhruba 85 procent přepravního výkonu na českých železnicích. „Důsledkem toho je, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz byla právě tato společnost, která v letech 2008 až 2018 získala na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun,“ uvádí NKÚ.

Celkem společnost za posledních deset let vynaložila na pořízení a modernizaci vlakových souprav 44,5 miliardy korun. S další obnovou by mohl pomoci operační program Doprava 2014-2020 a který na obnovu železničních a kolejových vozidel nabízí až 7,7 miliardy korun. První výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena v červnu minulého roku, až do letošního května však MD na žádost NKÚ o přidělení dotací nerozhodovalo.

Ke zlepšení komfortu pro cestující na českých železnicích by měla přispět i kritéria, na základě kterých budou vybíráni jednotliví provozovatelé železničních linek. Rozhodující by podle ministerstva dopravy neměla být pouze cena, ale také kvalita služeb a vozového parku.