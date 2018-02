Vlastní auto přestává být snem mladých. Počet sdílených vozů strmě stoupá

Fenomén sdílení pomocí webových a mobilních aplikací se rozšířil o další oblast: automobily. Investovat první vydělané peníze do nákupu vozu totiž přestává být zejména pro mladé muže z velkých měst prioritou. V Česku tak už existuje 1500 aut, která jejich majitelé půjčují těm, kteří vlastní vůz nemají nebo nechtějí. A jejich počet stále roste.

Zatímco služby sdílené ekonomiky zaměřené např. na zprostředkování ubytování v ČR fungují již delší dobu, takzvaný P2P carsharing (tedy sdílení aut přímo mezi lidmi) je novinkou loňského roku. Rostoucí zájem o tuto platformu pro sdílení automobilů potvrzují aktuální data společnosti SmileCar, podle nichž je se již zapojilo 20 tisíc lidí a každým měsícem přibývají tisíce dalších.

Podle zastánců sdílení mají z pronajímání soukromých aut prospěch obě strany. „Sdílení volných kapacit vozidel se už nyní projevuje na generování dodatečných příjmů jejich vlastníkům,“ je přesvědčen šéf firmy SmileCar Jan Charouz. V její síti je zatím zaregistrováni 600 automobilů, jejichž vlastníci si dosud přivydělali přes tři miliony korun. V nabídce nechybí ani luxusní modely jako Porsche Panamera nebo Aston Martin V8, nejoblíbenější však zůstávají škodovky.

Vlastní automobil přestává být především mezi mladými lidmi ukazatelem společenského statusu. Podle Charouze nebude do roku 2025 téměř polovina lidí do 35 let považovat vlastnictví vozu za nutné. K tomu se přidává silný ekonomický aspekt – průměrný automobil stojí až 96 procent času nevyužitý na ulici nebo v garáži.

Sdílení aut funguje se rozmáhá zejména ve velkých městech a jejich okolí. V Česku se mu věnuje několik společností, například Autonapůl, Car4Way či HoppyGo. V začátcích však byly vozy přímo ve vlastnictví dané sítě, přímé P2P sdílení se v této oblasti objevilo teprve vloni.