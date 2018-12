Vlastnit auto v Moskvě se nevyplácí. Hitem jsou teď spolujízdy

V ruském hlavním městě žije přes dvanáct milionů obyvatel. Přibývající nehody, dlouhé kolony a čím dál horší ovzduší proto přiměly tamní orgány k uskutečnění dosti razantních kroků. Ve snaze ulevit ucpaným moskevským silnicím byl zredukován počet parkovacích míst a navýšena cena parkovného. Opatření se však minulo účinkem. Místo hromadné dopravy teď obyvatelé Moskvy raději volí taxíky a seznamují se s fenoménem takzvaných spolujízd.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Zatímco ještě před dvěma lety se podle informací agentury Reuters uskutečnilo na území Moskvy pouhých 45 tisíc spolujízd ročně, letos je tato hodnota překonána během několika desítek hodin. V rámci jednoho dne totiž na základě nejnovějších údajů využijí Moskvané výhod této formy sdílené ekonomiky hned ve třiceti tisících případech, tvrdí moskevské autority. Dle společnosti JP Morgan je celkový denní počet spolujízd dokonce dvojnásobný.

V důsledku zavedeného opatření obyvatelům ruského hlavního města neúměrně vzrostly náklady spojené s užíváním vlastních automobilů. Roman Tulnov žijící v Moskvě si vypočítal, že když prodá své Audi A5 a do práce bude dojíždět taxíkem, vyjde ho to měsíčně v přepočtu o více než tisíc korun levněji. Díky spolujízdě by ušetřil dokonce téměř dva a půl tisíce.

„Žádné auto, žádný problém,“ má jasno Tulnov, cituje jej Reuters. „Nemusím si dělat starosti s tím, kdy se objednám na výměnu pneumatik nebo jestli to stihnu ještě před první sněhovou nadílkou, nemusím si dělat starosti s tím, kde zaparkuji. Loni mi nějaké děcko poškrábalo auto klíčem. Proč bych měl mít tento bolehlav?“ ptá se Tulnov.

Překoná Moskva Washington?

Vlastnit auto, což byl v dobách komunismu jeden ze stěžejních ukazatelů vypovídajících o společenském postavení té které rodiny, se tak pomalu stává spíše nevýhodou. A trh na měnící se podmínky promptně reaguje. V současnosti působí na území Ruska již patnáct společností nabízejících možnost spolujízdy.

Ještě vloni přitom v rámci Moskvy připadalo jedno sdílené auto na celých pět tisíc obyvatel. To v případě amerického Washingtonu D. C., který se nachází na vedoucí příčce tohoto pomyslného žebříčku, se jednalo o pouhých 692 rezidentů na jeden vůz.

Moskvě se nicméně toto číslo během posledního roku podařilo stáhnout na úctyhodných 1 082 obyvatel a tamní vláda se nechala slyšet, že by jej v nejbližších letech ráda snížila na pět set.