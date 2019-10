Zřejmě nejvíce, přibližně 150 milionů korun, investoval letos v létě areál na krušnohorském Klínovci, kde nyní staví novou lanovku na sjezdovce Dámská. V loňském roce na Klínovci rozšířili modrou sjezdovku, která je jednou z nejvytíženějších, a proto byla výměna lanovky nevyhnutelným krokem.

Do rozvoje investovala také největší krkonošská střediska. SkiResort Černá hora - Pec letos dal 25 milionů korun, například do rozšíření technologie, která umožňuje šetrnější a efektivnější úpravu sjezdovek. Středisko Špindlerův Mlýn vynaložilo 47 milionu korun, zejména do nového prodejního systému skipasů. V e-shopu skiareálu se cena skipasu bude odvíjet od atraktivity termínu, předpokládané návštěvnosti nebo počasí. Kdo si koupí skipas s dostatečným předstihem, získá ho levněji. "Zmizí tak klasický pevný ceník typu mimosezona a hlavní sezona," řekl ČTK Adam Svačina ze skiareálu.

V největším skiareálu Jizerských hor, na Tanvaldském Špičáku, se nyní pracuje na rozšíření modré sjezdovky na dvojnásobek. Cena za celodenní skipas v takzvané top sezoně, jež zahrnuje vánoční a jarní prázdniny, zde stoupne na 690 korun.

Jednodenní skipasy zdraží o jednotky procent také Skiareál Lipno na Šumavě, který letos do sezony investuje 40 milionů Kč. Areál na šumavském Zadově nechá ceny skipasů na loňské úrovni. Letos chystá menší novinky v zasněžovacím systému a automaty na vracení čipových karet.

Investice do zasněžování

Přes léto nezaháleli ani provozovatelé středisek v Beskydech. "Opět investujeme do zasněžování, a to nemalé peníze. Letos jsme do toho investovali přes šest milionů korun," řekl Jaroslav Vrzgula, vedoucí střediska Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. Výkonný ředitel SkiParku Gruň ve Starých Hamrech Kemal Rušitovič uvedl, že ve středisku dělají úpravy, které běžný návštěvník v provozu nepozná. Veškeré investice by se podle něj daly vyčíslit na šest až sedm milionů korun.

V lyžařském areálu v Koutech na Šumpersku investovali do rozvoje zasněžování a do obnovy technického parku, jako jsou rolby a skútry. Provozovatelé také pořídili nový skibus.

V lyžařském areálu v Olešnici na Blanensku šly letos řádově miliony korun do rozšiřování a obnovování zasněžovací techniky. "Také jsme dovybavovali půjčovnu, aby klienti měli větší výběr," uvedl za areál František Jílek. V Němčičkách na Břeclavsku, kde je nejníže položený skiareál ve střední Evropě, za zhruba 650.000 Kč koupili sněhové dělo.