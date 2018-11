Vleky na Ovčárně i Švýcárna můžou změnit majitele, současný je v dluzích

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ SESTRA NA ARO. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: s registrací, praxe podmínkou, prac. poměr na dobu určitou s možností prodloužení, možnost ubytování a stravování, kontakt: od 7.00 do 12.00 hod., , , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Marie Seifertová, +420 481 551 122.

Všeobecní administrativní pracovníci Referent/ka pro rozvoj vzdělávání. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18590 kč, mzda max. 27950 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Krajský úřad v Ostravě - Moravskoslezský kraj, Kontakt: výběrové řízení - oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa, , Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit na podatelnu krajského úřadu do 15. 11. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v pozvánce nebo oznámeny přes e-mail., , VŠ Mag. - zaměření pedagogické, humanitní, přírodovědné. Výhodou absolvované studium speciální pedagogiky., Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Praxe ve speciálním školství, příp. v oblasti poskytování poradenských služeb ve školách (výchovný poradce) nebo školských poradenských zařízeních podmínkou. Zkušenosti s přípravou a realizací neinvestičních projektů, znalost AJ slovem i písmem (B2), práce s GINIS, řidičský průkaz skup. B a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou., Požadované doklady: , a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, , b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, , c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , d) přihláška.. Pracoviště: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října, č.p. 2771, 702 00 Ostrava 2. Informace: Lucie Dužíková, +420 595 622 625.