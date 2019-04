Voda se ve světě stává vzácnou komoditou

V příštích patnácti letech bude třeba ve světě investovat do vodní infrastruktury zhruba 7,5 bilionu dolarů, což je způsobeno jednak růstem světové populace a také pokračující urbanizací.

Zásoby vody, která je nezpochybnitelným základem života, jsou však omezené a klesají. Uvědomují si to i Češi – celých 92 % tuzemských obyvatel totiž vodu v současnosti považuje za vzácnou komoditu. Více než polovina by pak investovala do společností řešících nedostatek vody. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.

„Nedostatek sladké vody je jedno z největších globálních rizik. Povědomí o tomto problému existuje i v České republice, pro 78 % Čechů představuje voda vzácnou komoditu, které je již nyní v některých částech světa značný nedostatek. Největší obavy v souvislosti s vodou vyvolává mezi necelými 67 % Čechů dlouhotrvající sucho,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

Denní spotřeba nepřesáhne 89 litrů

Skutečná průměrná spotřeba na jednoho člena domácnosti podle dat Českého statistického úřadu z roku 2018 činí 88,7 litru na den. „Češi svou spotřebu vody ani výdaje na ni tolik nesledují. Takřka 31 % respondentů totiž neví, jaké jsou jejich průměrné měsíční výdaje za vodu v domácnosti,“ dodává Kryńska.

Z hlediska hodnoty je voda v České republice vnímána jako komodita, jejíž cena poroste. „Podle více než 95 % respondentů se cena vody v budoucnu zvýší. V této souvislosti by každý pátý Čech do této komodity investoval právě vzhledem k potenciálu růstu cen vody,“ říká Dana Krynśka.

Pro necelých 37 % dotázaných by pak investice do vody představovala sociálně odpovědnou investici. Přibližně polovina aktivních investorů přitom dnes investici do vody zvažuje více než před několika lety.

S vodou umíme hospodařit dobře

Ve světě se ke kvalitní pitné vodě nemá šanci žádným způsobem dostat 800 milionů lidí a v rozvojových zemích spotřebuje domácnost denně v průměru 10 litrů vody denně, což by v ČR stačilo na jedno spláchnutí.

Češi přesto umí s vodou hospodařit dobře. Zatímco v devadesátých letech představovala spotřeba vody za den na osobu 159 litrů, dnes je to téměř polovina. Naopak v USA je to 300 litrů a ve Velké Británii 350 litrů, zatímco průměr Evropské unie činí 150 litrů na osobu a den.

Obyvatelů severních Čech, tedy Ústeckého a Libereckého kraje, se problémy s nedostatkem pitné vody netýkají. K dispozici totiž mají díky servisu Severočeské vodárenské společnosti (SVS) a Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) potřebné množství vysoce kvalitní pitné vody. Obě společnosti se starají o obnovu, opravy a modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Ročně do ní SVS investuje 1,5 miliardy korun.

„V porovnání s jinými regiony je na severu Čech situace příznivá. Máme totiž unikátní distribuční systém, díky kterému mají obyvatelé celého regionu dostatek vody i při extrémním suchu,“ ubezpečuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Soustava prochází modernizací

Unikátní vodárenská soustava severočeského regionu začala vznikat před více než sto lety a postupně prochází modernizací.

Nejrozsáhlejší zahajovanou stavbou v roce 2019 je v působnosti SVS rekonstrukce vodovodu v České Lípě v délce 1 496 metrů.

Nejstarší modernizovanou stavbou je letos úsek vodovodu v Liberci z roku 1901.

Naopak největší zahajovanou investicí bude rekonstrukce úpravny vody v Malešově v celkové hodnotě 210 milionů korun.

Tomáš Prchal